«نمو» تفقد 93 نقطة بتداولات قيمتها 35 مليون ريال

فقدت السوق الموازية «نمو» 93 نقطة، ما يعادل 0.40 في المائة لتغلق عند 23394 نقطة. وارتفعت قيمة التداول 3 في المائة بنحو مليون ريال إلى 35 مليون ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 120 في المائة بواقع مليون سهم لتبلغ 3.5 مليون سهم متداول. أما الصفقات، فقد بلغت 2734 صفقة، متراجعة 436 صفقة بمقدار 14 في المائة.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "أقاسيم" بنحو 7.4 في المائة ليبلغ 66 ريالا، يليه "إدارات" بـ5.2 في المائة ليصل إلى 442 ريالا، وحل ثالثا سهم "نفوذ" 4.5 في المائة، حيث أغلق عند 16.20 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "ألف ميم ياء" بواقع 8.8 في المائة ليغلق عند 41 ريالا، يليه "الوطنية للبناء والتسويق" بـ8.2 في المائة إلى 258 ريالا، وحل ثالثا سهم "المركز الكندي الطبي" بمقدار 5.2 في المائة مقفلا عند 6.20 ريال.

وكان الأعلى تداولا "جاز" بنحو 11.2 مليون ريال، ثم "ماربل ديزاين" بقيمة 3.5 مليون ريال، وحل ثالثا "ألف ميم ياء" بمبلغ 3.4 مليون ريال.