حزمة ألمانية لتسهيل مشاريع الطاقة الشمسية للأفراد والشركات

تعتزم الحكومة الألمانية -أكبر دولة في أوروبا في مجال الطاقة المتجددة- تسهيل إقامة وتشغيل أنظمة الطاقة الشمسية سواء من جانب الأفراد أو الشركات التجارية.

وأعلنت وزارة الاقتصاد وحماية البيئة، أن مجلس الوزراء الألماني يعتزم لهذا الغرض إقرار ما يعرف بـ"حزمة الطاقة الشمسية" الأربعاء. وتهدف هذه الحزمة إلى القضاء على البيروقراطية في الإجراءات المتعلقة بإقامة وتشغيل أنظمة الطاقة الشمسية والمضي قدما في تسريع وتيرة توسيع الطاقة الشمسية في ألمانيا الذي تنامى في الفترة الأخيرة.

وبشكل محدد، ستعمل الحزمة على تسهيل تشغيل أنظمة الطاقة الشمسية في الشرفات وستسهل استخدام الكهرباء ذاتية التوليد من الخلايا الكهروضوئية في المباني السكنية، كما ستعمل الحزمة على توسيع نطاق إمكانات بناء أنظمة طاقة شمسية في الأراضي الزراعية والحقول.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الائتلافية في ألمانيا تهدف إلى رفع نسبة الكهرباء المستخرجة من مصادر الطاقة المتجددة في البلاد لتصل إلى 80 في المائة من إجمالي حجم الاستهلاك بحلول 2030.

ووفقا لبيانات الوزارة، فإن الخلايا الكهروضوئية أسهمت بنحو 7.5 جيجا واط في الكهرباء المستهلكة في ألمانيا في العام الماضي، موضحة أن هذه الكمية وصلت في العام الحالي إلى أكثر من 7.5 جيجا واط حتى يوليو الماضي، مشيرة إلى أن من المتوقع أن يتألف مقدار هذه الكمية من رقمين بحلول نهاية العام.

وسجلت الآلاف من ألواح الطاقة الشمسية في ألمانيا رقما قياسيا جديدا في الإنتاج، وفقا لبيانات بورصة الطاقة الأوروبية.

ونقلا عن البيانات أن ناتج الألواح الشمسية في ألمانيا وصل إلى مستوى مرتفع عند 40 ألفا و919 ميجا واط في نهاية مايو الماضي.

وفي أعقاب الحرب في أوكرانيا، قدمت ألمانيا موعد تحقيق 100 في المائة من الطاقة المتجددة بأكثر من عشرة أعوام، ليجري ذلك في 2035.

وتشير التوقعات إلى أن تصل طاقة الرياح والطاقة الشمسية إلى 76 في المائة من إجمالي توليد الطاقة بحلول 2030.