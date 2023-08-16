12.4 % ارتفاعا في واردات الصين من الخام .. 326 مليون طن في 7 أشهر

سجلت واردات الصين من النفط الخام نموا مطردا منذ يناير حتى يوليو الماضي، بحسب ما أظهرته بيانات من الهيئة العامة للجمارك الصينية أمس.

وذكرت الهيئة أن الصين استوردت خلال الفترة من يناير إلى يوليو 326 مليون طن نفط خام بزيادة 12.4 في المائة على الفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقا لـ"الألمانية"، بلغ متوسط سعر النفط الخام في الصين خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي 3977.2 يوان (555.75 دولار) للطن، بانخفاض 16.6 في المائة عن متوسط السعر في الفترة نفسها من العام الماضي.

يذكر أن أسواق النفط العالمية تركز اهتمامها على الاقتصاد الصيني لتحديد اتجاهات أسعار الخام، نظرا إلى أن الصين هي أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة للخام، أمس الأول، في ظل المخاوف من تراجع الطلب على الطاقة نتيجة ضعف التعافي الاقتصادي في الصين، بسبب القلق على مستقبل شركة كانتري جاردن العقارية العملاقة التي تواجه شبح الإفلاس حاليا، بما يهدد بتفاقم أزمة القطاع العقاري في الصين.

وأظهرت بيانات رسمية أصدرتها هيئة الطاقة الوطنية، نموا مطردا لاستهلاك الكهرباء في الصين، وهو مقياس رئيس للنشاط الاقتصادي، خلال الأشهر السبعة الأولى من 2023.

وأشارت البيانات إلى أنه خلال هذه الفترة، اقترب استهلاك الكهرباء في الصين من 5.2 تريليون كيلو واط/ساعة بزيادة 5.2 في المائة على العام السابق.

وارتفع حجم استهلاك الطاقة الكهربائية في الصناعات الأولية 12.3 في المائة على أساس سنوي، بينما زاد في الصناعات الثانوية والثالثة 4.6 و9.8 في المائة على التوالي.

وبحسب البيانات، شهد استهلاك الطاقة الكهربائية للمساكن زيادة 2.1 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 782.7 مليار كيلو واط/ساعة خلال الأشهر السبعة الأولى.

وفي يوليو وحده، ارتفع استهلاك الطاقة الكهربائية في البلاد 6.5 في المائة على أساس سنوي إلى 888.8 مليار كيلو واط/ساعة، وفقا للهيئة.

وشهدت الصين زيادة كبيرة في إنتاج ومبيعات مركبات الطاقة الجديدة في يوليو، حسبما أظهرت بيانات من الجمعية الصينية لمصنعي السيارات.

وقفز إنتاج مركبات الطاقة الجديدة 30.6 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 805 آلاف وحدة الشهر الماضي، وارتفعت المبيعات 31.6 في المائة لتصل إلى 780 ألف وحدة.

واحتلت مركبات الطاقة الجديدة حصة سوقية بلغت 32.7 في المائة في يوليو.

وخلال الأشهر السبعة الأولى من العام، بلغ إنتاج مركبات الطاقة الجديدة 4.59 مليون وحدة، بزيادة 40 في المائة على أساس سنوي، بينما وصلت المبيعات إلى 4.53 مليون وحدة، بزيادة 41.7 في المائة على العام الماضي.

وارتفعت صادرات مركبات الطاقة الجديدة 87 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 101 ألف وحدة في يوليو.