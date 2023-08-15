أمريكا: زيادة أكبر من المتوقع لمبيعات التجزئة خلال يوليو

سجلت مبيعات التجزئة الأمريكية نموا أكبر من المتوقع في يوليو مع ارتفاع مشتريات الأمريكيين عبر الإنترنت وزيادة ارتيادتهم للمطاعم، مما يشير إلى استمرار التوسع الاقتصادي في مطلع الربع الثالث ويبقي احتمال حدوث ركود مستبعدا.

وقالت وزارة التجارة اليوم إن مبيعات التجزئة زادت 0.7 في المائة الشهر الماضي. وجرى رفع نسبة زيادة المبيعات في يونيو إلى 0.3 في المائة بدلا من 0.2 في المائة في التقرير السابق.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مبيعات التجزئة 0.4 في المائة. وتلقت مبيعات التجزئة دعما على الأرجح من عرض لأمازون الشهر الماضي.

وظل الطلب قويا رغم قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بشكل حاد لكبح التضخم.

ويعزز انحسار التضخم القوة الشرائية للمستهلكين. وتستدين الأسر أيضا لتمويل المشتريات.

وباستبعاد السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية، ارتفعت مبيعات التجزئة واحدا في المائة في يوليو. وجرى خفض نسبة زيادة مبيعات التجزئة الأساسية في يونيو إلى 0.5 في المائة بدلا من 0.6 في المائة في التقرير السابق.