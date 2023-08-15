أمريكا .. عنصر المفاجأة في الأسواق «2 من 2»

إذا قمت بإلغاء التقلبات الشديدة في مؤشرات أسواق الأسهم العالمية في العام الذي تلا انتشار جائحة COVID، عندما كان الإجماع بطيئا في اللحاق بالتطورات غير المسبوقة والمذهلة، كان الاقتصاد الأمريكي، الشهر الماضي، يسجل أكثر المفاجآت إيجابية منذ ما يقرب من 20 عاما.

علاوة على ذلك، كان مؤشر المفاجأة في الولايات المتحدة إيجابيا باستمرار منذ أوائل فبراير، على الرغم من بقاء وضع الأسهم سلبيا بشكل قاطع حتى يونيو على الأقل ـ ما يشير إلى وجهة النظر القاتمة من المتنبئين الماليين والأسواق بقدر ما يشير إلى حقيقة الاقتصاد نفسه.

وكانت حال الولايات المتحدة بالفعل استثنائية. يقترب مؤشر المفاجأة العالمية من الصفر، ما يشير إلى أن التوقعات بشأن الاقتصاد العالمي بشكل إجمالي تأتي في الواقع. لكن، بصرف النظر عن فترة الوباء، فإن فائض مؤشر الولايات المتحدة على ما يعادله من منطقة اليورو هو في أوسع مستوياته منذ 2008 ـ والفجوة مع الصين في أوسعها في الـ20 عاما من السلسلة.

السؤال الكبير بالنسبة إلى بقية العام، هو: ما إذا كانت إعادة التفكير الكبيرة في الاقتصاد والتنبؤات المعدلة من تلقاء نفسها ترى الآن أن هذه المفاجآت تتراجع إلى الصفر ـ حتى لو استمر الاقتصاد في اتباع مساره المتحرك في السوق حتى الآن. وإذا حدث ذلك، فقد يمتص الأكسجين من الأداء المتفوق للأسهم الممتازة على السندات حتى الآن.

بشأن الميزانية الفاشلة، ففي تقييم صادق لعام صعب، قالت جوهانا كيركلوند، كبيرة مسؤولي الاستثمار في شرودرز، للعملاء هذا الأسبوع: إن الشركة تقلل من ثقلها في الأسهم رغم القلق بشأن التقييمات مقابل العوائد النقدية الجيدة. كما أعادت تنظيم وجهة نظر السندات الأمريكية ذات الوزن الزائد للتحول نحو الأوراق ذات التصنيف الاستثماري الأوروبي وديون الأسواق الناشئة المحلية.

وقالت: "من الواضح أن بعض مواقعنا لم تنجح وكافحنا للقبض على الاتجاه"، مضيفة أن تقليص أو إغلاق بعض المراكز الدفاعية يعكس "حقيقة أن التباطؤ المتوقع لم يتحقق بسرعة كافية".

ورأى كيركلوند في حديثه، بالقول: "من خلال تقليص خسائرك أو امتلاك وسائل أخرى لإدارة نفسيتك من خلال الأسواق الصعبة، يمكنك الحفاظ على طاقتك العاطفية وقدرتك على المخاطرة عندما تكون الفرص متاحة".

"يتيح لك ذلك استخدام" ميزانية الفشل "ببطء والعيش لخوض يوم آخر في الأسواق".

فقد أقدم رئيس معهد XA IM Investment Chris Iggo، الذي توقع في أواخر العام الماضي أن يكون 2023 "عام السندات"، أحدث تقييم له لكيفية انتشاره العام حتى الآن في مذكرة "تأخر الهبوط الصعب، والمخاطر أعلى".

وكتب الجمعة: "سيناريو الهبوط الناعم مسعر للغاية في الولايات المتحدة وبالنسبة للولايات المتحدة على الأقل، تشير البيانات إلى أنه قد يكون أضعف عمليات الهبوط". "الركود ـ إذا كان هناك ـ تأخر. ربما تكون أسعار الفائدة قد بلغت ذروتها، لكن قد تكون هناك هضبة طويلة أمامنا".

إذا كان هذا صحيحا، فقد تجد الأسواق صعوبة أكبر دون عنصر المفاجأة هذا.