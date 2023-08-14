عقب تخصيص مكافآت مالية لكل نادي يشارك في كل دور .. رفع جوائز كأس الملك لـ 22.5 مليون ريال

رفع الاتحاد السعودي لكرة القدم جوائز بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين من 15 مليون ريال إلى 22.6 مليون ريال، حيث سيقوم الاتحاد بمنح كل نادي مشارك في المسابقة مكافآت مالية بناء على كل مرحلة شارك بها الفريق.

وسيحصل كل نادي يشارك في الدور الـ 32 من المسابقة على مبلغ 75 ألف ريال ، وهي مرحلة مجموع جوائزها 2.4 مليون ريال، ومبلغ 125 ألف ريال لكل نادي يشارك في الدور الثمن النهائي ومجموع جوائزها مليونا ريال، ومبلغ 200 ألف ريال لكل نادي يشارك في الدور الربع النهائي ومجموع جوائزها 1.6 مليون ريال، و 400 ألف ريال لكل نادي يشارك في الدور النصف النهائي ومجموع جوائزها 1.6 مليون ريال.

كما سيحصل صاحب المركز الأول على مبلغ عشرة ملايين ريال وعدد 55 ميدالية ذهبية مصغرة، حيث تعد أكبر جائزة مسابقة كأس على مستوى الشرق الأوسط، ومبلغ خمسة ملايين ريال وعدد 55 ميدالية فضية مصغرة لصاحب المركز الثاني.

الجدير بالذكر أن بطل "أغلى الكؤوس" سيتأهل مباشرة لدوري أبطال آسيا إضافة لضمان مشاركته في كأس السوبر السعودي.