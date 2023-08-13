 ليكيب الفرنسية تؤكد : الهلال ونيمار .. اقتربت

قالت صحيفة ليكيب الفرنسية الرياضية اليومية اليوم الأحد إن الهلال السعودي توصل لاتفاق مع البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان للتعاقد معه لمدة عامين.

وأضافت الصحيفة أن النادي اتفق مع المهاجم البالغ عمره 31 عاما على تقاضيه 160 مليون يورو (175 مليون دولار) في الموسمين.

وأوضحت ليكيب أن النادي السعودي يناقش مع باريس سان جيرمان شروط انتقال نيمار لقطب الرياض.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية في وقت سابق اليوم إن الهلال بات قريبا من ضم نيمار من بطل الدوري الفرنسي وإن المهاجم البرازيلي سيصبح حال انتقاله ثاني أعلى لاعب أجرا في العالم.

وقرر النادي الفرنسي استبعاد نيمار والمهاجم كيليان مبابي ولاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي من تشكيلة الفريق في التعادل السلبي المحبط مع لوريان أمس السبت في افتتاح الموسم الجديد من المسابقة.

وكان باريس سان جيرمان قد أعلن الأسبوع الماضي أن نيمار يعاني من عدوى فيروسية.

وذكرت ماركا أن نيمار سيصبح حال انتقاله للدوري السعودي للمحترفين "ثاني أعلى لاعب أجرا في العالم" خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انضم للنصر السعودي في فترة الانتقالات الشتوية.

وخسر الهلال أمام غريمه المحلي النصر 2-1 في نهائي البطولة العربية في الطائف أمس السبت.

وتحدث البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الهلال في كل مؤتمراته الصحفية تقريبا منذ عودته للنادي عن احتياجه إلى مهاجمين، وبدا العجز الهجومي واضحا حين لم يستغل النقص العددي أمام النصر ليفقد تقدمه بهدف ليخسر في النهائي.

وأصبح الدوري السعودي جاذبا للنجوم بعد انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قبل أن ينضم كريم بنزيمة ونجولو كانتي إلى الاتحاد بطل المسابقة ويتعاقد جاره الأهلي مع روبرتو فيرمينو ورياض محرز بجانب انضمام سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش وكاليدو كوليبالي وروبن نيفيز إلى الهلال.