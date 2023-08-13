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انخفاض أرباح المملكة القابضة 31% في الربع الثاني إلى 294 مليون ريال

انخفاض أرباح المملكة القابضة 31% في الربع الثاني إلى 294 مليون ريال

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت شركة المملكة القابضة عن النتائج المالية الأولية للربع الثاني حيث سجلت الشركة صافي ربح قدره 294 مليون ريال، بانخفاض 31%.

 

بند الربع الحالي الربع المماثل من العام السابق التغير% الربع السابق التغير %
المبيعات/الايرادات 693,700 769,476 -9.85 672,129 3.21
اجمالي الربح (الخسارة) 448,898 538,578 -16.65 427,741 4.95
الربح (الخسارة) التشغيلي 628,391 634,468 -0.96 520,690 20.68
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة 293,926 427,146 -31.19 171,070 71.82
اجمالي الدخل الشامل 52,671 -497,380 - 1,553,972 -96.61
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي
بند الفترة الحالية الفترة المماثلة من العام السابق التغير%
المبيعات/الايرادات 1,365,829 1,219,521 12
اجمالي الربح (الخسارة) 876,639 788,824 11.13
الربح (الخسارة) التشغيلي 1,149,081 6,781,026 -83.05
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة 464,996 6,352,765 -92.68
اجمالي الدخل الشامل 1,606,643 2,741,439 -41.39
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) 31,295,782 32,593,596 -3.98
ربحية (خسارة) السهم 0.13 1.71
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي
بند توضيح
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود سبب الانخفاض الى ارتفاع النفقات المالية، انخفاض دخل توزيعات الأرباح، ارتفاع تكاليف الفنادق والتكاليف التشغيلية الأخرى، الارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية والتسويقية، بالإضافة الى الارتفاع في مصروف الزكاة. بالرغم من ارتفاع الحصة في نتائج الشركات المستثمر بها بطريقة حقوق الملكية، الارتفاع في إيرادات الفنادق والايرادات التشغيلية الأخرى، ارتفاع الإيرادات المالية، انخفاض في مصروف ضريبة الاستقطاع والدخل، بالإضافة الى ارتفاع مكاسب أخرى.
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى يعود سبب الارتفاع الى ارتفاع الحصة في نتائج الشركات المستثمر بها بطريقة حقوق الملكية، ارتفاع الإيرادات المالية، ارتفاع في إيرادات الفنادق والايرادات التشغيلية الأخرى، انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية والتسويقية، بالإضافة الى الانخفاض في مصروف الزكاة. بالرغم من انخفاض دخل توزيعات الأرباح، ارتفاع مصروف ضريبة الاستقطاع والدخل، ارتفاع النفقات المالية، انخفاض مكاسب اخرى، بالإضافة الى ارتفاع تكاليف الفنادق والتكاليف التشغيلية الأخرى.
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى يعود سبب الانخفاض الى وجود مكاسب من البيع الجزئي للشركة المستثمر بها بطريقة حقوق الملكية الذي تم تسجيله في نفس الفترة من العام السابق، ارتفاع النفقات المالية، ارتفاع تكاليف الفنادق والتكاليف التشغيلية الأخرى، انخفاض في ربح من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، ارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية والتسويقية، بالإضافة الى ارتفاع في مصروف ضريبة الاستقطاع والدخل، بالرغم من ارتفاع الحصة في نتائج الشركات المستثمر بها بطريقة حقوق الملكية، ارتفاع في إيرادات الفنادق والايرادات التشغيلية الأخرى، انخفاض في مصروف الزكاة، ارتفاع دخل توزيعات الأرباح، ارتفاع الإيرادات المالية، بالإضافة الى ارتفاع مكاسب أخرى.
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