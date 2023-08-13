انخفاض أرباح المملكة القابضة 31% في الربع الثاني إلى 294 مليون ريال

يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود سبب الانخفاض الى ارتفاع النفقات المالية، انخفاض دخل توزيعات الأرباح، ارتفاع تكاليف الفنادق والتكاليف التشغيلية الأخرى، الارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية والتسويقية، بالإضافة الى الارتفاع في مصروف الزكاة. بالرغم من ارتفاع الحصة في نتائج الشركات المستثمر بها بطريقة حقوق الملكية، الارتفاع في إيرادات الفنادق والايرادات التشغيلية الأخرى، ارتفاع الإيرادات المالية، انخفاض في مصروف ضريبة الاستقطاع والدخل، بالإضافة الى ارتفاع مكاسب أخرى.

يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى يعود سبب الارتفاع الى ارتفاع الحصة في نتائج الشركات المستثمر بها بطريقة حقوق الملكية، ارتفاع الإيرادات المالية، ارتفاع في إيرادات الفنادق والايرادات التشغيلية الأخرى، انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية والتسويقية، بالإضافة الى الانخفاض في مصروف الزكاة. بالرغم من انخفاض دخل توزيعات الأرباح، ارتفاع مصروف ضريبة الاستقطاع والدخل، ارتفاع النفقات المالية، انخفاض مكاسب اخرى، بالإضافة الى ارتفاع تكاليف الفنادق والتكاليف التشغيلية الأخرى.