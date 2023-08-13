ارتفاع أرباح "مكة للإنشاء والتعمير" إلى 123 مليون ريال .. زادت 66%

يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود سبب الزيادة في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق للارتفاع في إيرادات ونسب إشغال الغرف السكنية بفندق وأبراج شركة مكة لزيادة أعداد النزلاء من الزوار والمعتمرين وكذلك الزيادة في إيرادات المركز التجاري وأيضا لاشتمال الربع الحالي على واحد وعشرون يوم من شهر رمضان ومعظم إيرادات موسم الحج في حين أن الربع المماثل من العام السابق كان يشتمل فقط على شهر رمضان (بسبب تغيير السنة المالية من الهجري إلى الميلادي)، والتى تكون في تلك المواسم نسب الإشغال بالفندق والأبراج وزوار المركز التجاري أكثر من باقي الشهور

يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى يعود سبب الزيادة في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق للارتفاع في إيرادات ونسب إشغال الغرف السكنية بفندق وأبراج شركة مكة لزيادة أعداد النزلاء من الزوار والمعتمرين وكذلك الزيادة في إيرادات المركز التجاري وأيضا لاشتمال الربع الحالي على واحد وعشرون يوم من شهر رمضان ومعظم إيرادات موسم الحج في حين أن الربع السابق كان يشتمل على تسعة أيام فقط من شهر رمضان، والتي تكون في تلك المواسم نسب الإشغال بالفندق والأبراج وزوار المركز التجاري أكثر من باقي الشهور.