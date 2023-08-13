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ارتفاع أرباح "مكة للإنشاء والتعمير" إلى 123 مليون ريال .. زادت 66%

ارتفاع أرباح "مكة للإنشاء والتعمير" إلى 123 مليون ريال .. زادت 66%

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت شركة مكة للإنشاء والتعمير عن النتائج المالية الأولية للربع الثاني حيث سجلت الشركة صافي ربح قدره 123 مليون ريال بارتفاع 66%.

بند الربع الحالي الربع المماثل من العام السابق التغير% الربع السابق التغير %
المبيعات/الإيرادات 208 146 42.47 140 48.57
إجمالي الربح (الخسارة) 141 86 63.95 80 76.25
الربح (الخسارة) التشغيلي 126 79 59.49 66 90.91
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة 123 74 66.22 65 89.23
إجمالي الدخل الشامل 690 347 98.85 387 78.29
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي
بند الفترة الحالية الفترة المماثلة من العام السابق التغير%
المبيعات/الإيرادات 348 201 73.13
إجمالي الربح (الخسارة) 221 100 121
الربح (الخسارة) التشغيلي 192 88 118.18
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة 187 82 128.05
إجمالي الدخل الشامل 1,077 -4 -
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) 4,272 4,305 -0.77
ربحية (خسارة) السهم 1.14 0.5
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي
بند توضيح
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود سبب الزيادة في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق للارتفاع في إيرادات ونسب إشغال الغرف السكنية بفندق وأبراج شركة مكة لزيادة أعداد النزلاء من الزوار والمعتمرين وكذلك الزيادة في إيرادات المركز التجاري وأيضا لاشتمال الربع الحالي على واحد وعشرون يوم من شهر رمضان ومعظم إيرادات موسم الحج في حين أن الربع المماثل من العام السابق كان يشتمل فقط على شهر رمضان (بسبب تغيير السنة المالية من الهجري إلى الميلادي)، والتى تكون في تلك المواسم نسب الإشغال بالفندق والأبراج وزوار المركز التجاري أكثر من باقي الشهور
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى يعود سبب الزيادة في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق للارتفاع في إيرادات ونسب إشغال الغرف السكنية بفندق وأبراج شركة مكة لزيادة أعداد النزلاء من الزوار والمعتمرين وكذلك الزيادة في إيرادات المركز التجاري وأيضا لاشتمال الربع الحالي على واحد وعشرون يوم من شهر رمضان ومعظم إيرادات موسم الحج في حين أن الربع السابق كان يشتمل على تسعة أيام فقط من شهر رمضان، والتي تكون في تلك المواسم نسب الإشغال بالفندق والأبراج وزوار المركز التجاري أكثر من باقي الشهور.
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى يعود سبب الزيادة في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق للارتفاع في إيرادات ونسب إشغال الغرف السكنية بفندق وأبراج شركة مكة لزيادة أعداد النزلاء من الزوار والمعتمرين وكذلك الزيادة في إيرادات المركز التجاري وأيضا لاشتمال الفترة الحالية على معظم إيرادات موسم الحج في حين أن الفترة المماثلة من العام السابق كانت تشتمل فقط على شهر رمضان (بسبب تغيير السنة المالية من الهجري إلى الميلادي)، والتى تكون في تلك المواسم نسب الإشغال بالفندق والأبراج وزوار المركز التجاري أكثر من باقي الشهور.
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