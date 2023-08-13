انخفاض خسائر جبل عمر إلى 80 مليون ريال في الربع الثاني

ملاحظة أو تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي

كما في 30 يونيو 2023، يتضمن إجمالي موجودات المجموعة على ممتلكات وآلات ومعدات وعقارات استثمارية (يشار إليها مجتمعين باسم "الممتلكات") بمبلغ 21,852 مليون ريال سعودي و3,473 مليون ريال سعودي على التوالي (31 ديسمبر 2022م: 19,502 مليون ريال سعودي و 5,048 مليون ريال سعودي على التوالي). كما تم الإفصاح عنه في الإيضاح 5، نظرا لوجود مؤشرات انخفاض في القيمة تم تحديدها في الفترات المالية الحالية والسابقة، فقد أجرت الإدارة دراسة انخفاض في القيمة في تلك الفترات المعنية. ووفقا لتقييم الإدارة الذي تم إجراؤه خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023 الذي تضمن مراجعة بأثر رجعي للمبلغ القابل للاسترداد للممتلكات في الفترات السابقة، حددت الإدارة أن بعض العقارات تتطلب تعديل انخفاض في القيمة قدره 0.7 مليار ريال سعودي كما في 1 يناير 2022. وبناء عليه، أقرت الإدارة التعديل من خلال تعديل الأرصدة المقارنة للممتلكات والآلات والمعدات والخسائر المتراكمة اعتبارا من ذلك التاريخ. وتم الإفصاح عن تأثير التعديل في الإيضاح رقم 20. ومن وجهة نظر الإدارة، فإن تقديرات القيمة القابلة للاسترداد المستخدمة في إجراء تقييم الانخفاض في القيمة السابق والتعديل الناتج تستند إلى الافتراضات والأحكام القائمة في تاريخ التعديل، أي 1 يناير 2022. إلا أننا، نظرا لمرور الوقت والتغيرات الكبيرة في ظروف السوق منذ تاريخ التعديل، لا يمكننا استنتاج ما إذا كانت تلك الافتراضات والأحكام معقولة كما في 1 يناير 2022 وغير متأثرة بالأحداث والظروف والمعلومات التي تنشأ بعد تاريخ التعديل، وبالتالي لا تتضمن المعلومات أي ملاحظات تم إدراكها لاحقا. وبناء عليه، لم نتمكن من استنتاج ما إذا كان يلزم إجراء أي تعديل على المبالغ المدرجة للممتلكات والخسائر المتراكمة كما في 1 يناير 2022 وكذلك على مبلغ المصروفات الواردة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر لفترتي الثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2022. كما تم تعديل استنتاجنا على القوائم المالية الأولية الموحدة المختصرة أيضا بسبب التأثير المحتمل لهذ الأمر في إمكانية مقارنة أرقام الفترة الحالية والأرقام المقابلة لها. استنادا إلى فحصنا، باستثناء التأثيرات المحتملة على الأرقام ذات الصلة بفترتي الثلاثة أشهر والستة أشهر المقارنتين المنتهيتين في 30 يونيو 2022 بالنسبة للأمر الموضح في الفقرة السابقة في قسم أساس الاستنتاج المتحفظ من تقريرنا، فلم ينم إلى علمنا شيء يجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية الأولية الموحدة المختصرة المرفقة لشركة جبل عمر للتطوير والشركات التابعة لها غير معدة، من جميع النواحي الجوهرية، وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 34 "التقرير المالي الأولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية. نود أن نلفت الانتباه إلى الإيضاح رقم 2-4 من القوائم المالية الأولية الموحدة المختصرة الذي يشير إلى أنه كما في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونية 2023، فإن المطلوبات المتداولة للمجموعة تتجاوزت موجوداتها المتداولة بمبلغ 1,349 مليون ريال سعودي. وكما هو مذكور في الإيضاح رقم 2-4، يشير هذ الحدث والظرف، إلى جانب أمور أخرى مبينة في هذا الإيضاح، إلى وجود عدم تأكد جوهري قد يثير شكا كبيرا بشأن قدرة المجموعة على الاستمرار وفقا لمبدأ الاستمرارية. ولم يتم تعديل استنتاجنا فيما يتعلق بهذا الأمر.