انخفاض خسائر جبل عمر إلى 80 مليون ريال في الربع الثاني

أعلنت شركة "جبل عمر" للتطوير النتائج المالية الأولية للربع الثاني، حيث خسرت الشركة 80 مليون ريال.
|بند
|الربع الحالي
|الربع المماثل من العام السابق
|التغير%
|الربع السابق
|التغير %
|المبيعات/الإيرادات
|454.46
|281.65
|61.36
|317.09
|43.32
|إجمالي الربح (الخسارة)
|236.68
|97.25
|143.37
|122.25
|93.6
|الربح (الخسارة) التشغيلي
|213.38
|41.11
|419.05
|102.13
|108.93
|صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة
|-79.84
|-128.62
|-37.92
|11.93
|-
|إجمالي الدخل الشامل
|-79.84
|-128.62
|-37.92
|11.93
|-
|جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي
|بند
|الفترة الحالية
|الفترة المماثلة من العام السابق
|التغير%
|المبيعات/الإيرادات
|771.54
|391.29
|97.18
|إجمالي الربح (الخسارة)
|358.93
|71.51
|401.93
|الربح (الخسارة) التشغيلي
|315.51
|-31.11
|-
|صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة
|-67.91
|-311.09
|-78.17
|إجمالي الدخل الشامل
|-67.91
|-311.09
|-78.17
|إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية)
|12,617.24
|7,615.64
|65.67
|ربحية (خسارة) السهم
|-0.06
|-0.33
|جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي
|الخسائر المتراكمة
|رأس المال
|النسبة %
|68
|11,545
|0.59
|جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي
|بند
|توضيح
|يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى
|يعود سبب الانخفاض في صافي الخسارة بمقدار 49 مليون خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي بشكل رئيس إلى:
-ارتفاع إيرادات الشركة بنسبة 61 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي نتيجة التحسن القوي في معدلات إشغال الفنادق ومعدل أسعار الغرف.
-انخفاض مصروفات الأعباء المالية بنسبة 45 في المائة بسبب الرسملة الإضافية لتكاليف التمويل في الربع الحالي التي تم تحميلها كمصروف في الربع المماثل من العام السابق بسبب التوقف الجزئي لأنشطة التطوير.
على الرغم من تسجيل مخصص زكاة إضافي بمبلغ 190 مليون ريال الذي أدى إلى تحقيق صافي خسارة في الربع الحالي بدلا من تحقيق ربح صافي قدره 110 مليون ريال في الربع الحالي في حال عدم تسجيل مخصص الزكاة المذكور
|يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى
|يعود سبب تحقيق صافي الخسارة البالغ 80 مليون ريال للربع الحالي مقارنة بصافي ربح قدره 12 مليون ريال في الربع السابق بشكل رئيس إلى تسجيل مخصص زكاة إضافي قدره 190 مليون ريال، مما نتج عنه صافي خسارة في الربع الحالي، على الرغم من ارتفاع إيرادات المجموعة بنسبة 43 في المائة بسبب تحسن معدلات إشغال الفنادق ومعدل أسعار الغرف، وتزامن 20 يوم من شهر رمضان وموسم الحج في الربع الحالي.
ونود الإشارة بأنه لو لم يكن هناك تعديل لمخصص الزكاة لكانت المجموعة ستحقق صافي ربح للربع الثاني على التوالي وقدره 110 مليون ريال.
|يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى
|يعود سبب انخفاض صافي الخسارة بمبلغ 243 مليون ريال خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بشكل رئيس إلى:
- ارتفاع إيرادات الشركة بنسبة 97 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي نتيجة التحسن القوي في معدلات إشغال الفنادق ومعدل أسعار الغرف، و نمو إيرادات المراكز التجارية.
-عكس مخصص الخسارة الائتمانية المتوقعة بمبلغ 44 مليون ريال نتيجة التحسن في تحصيل الذمم المدينة.
-انخفاض مصروفات الأعباء المالية بنسبة 35 في المائة بسبب الرسملة الإضافية لتكاليف التمويل في الفترة الحالية التي تم تحميلها كمصروف في الفترة المماثلة من العام السابق بسبب التوقف الجزئي لأنشطة التطوير.
على الرغم من تسجيل مخصص زكاة إضافي بمبلغ 190 مليون ريال الذي أدى إلى تحقيق صافي خسارة في الفترة الحالية بدلا من تحقيق ربح صافي قدره 122 مليون ريال في الفترة الحالية في حال عدم تسجيل مخصص الزكاة المذكور.
|طبيعة رأي مراجع الحسابات
|الرأي المتحفظ
|ملاحظة أو تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي
|كما في 30 يونيو 2023، يتضمن إجمالي موجودات المجموعة على ممتلكات وآلات ومعدات وعقارات استثمارية (يشار إليها مجتمعين باسم "الممتلكات") بمبلغ 21,852 مليون ريال سعودي و3,473 مليون ريال سعودي على التوالي (31 ديسمبر 2022م: 19,502 مليون ريال سعودي و 5,048 مليون ريال سعودي على التوالي).
كما تم الإفصاح عنه في الإيضاح 5، نظرا لوجود مؤشرات انخفاض في القيمة تم تحديدها في الفترات المالية الحالية والسابقة، فقد أجرت الإدارة دراسة انخفاض في القيمة في تلك الفترات المعنية. ووفقا لتقييم الإدارة الذي تم إجراؤه خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023 الذي تضمن مراجعة بأثر رجعي للمبلغ القابل للاسترداد للممتلكات في الفترات السابقة، حددت الإدارة أن بعض العقارات تتطلب تعديل انخفاض في القيمة قدره 0.7 مليار ريال سعودي كما في 1 يناير 2022. وبناء عليه، أقرت الإدارة التعديل من خلال تعديل الأرصدة المقارنة للممتلكات والآلات والمعدات والخسائر المتراكمة اعتبارا من ذلك التاريخ. وتم الإفصاح عن تأثير التعديل في الإيضاح رقم 20. ومن وجهة نظر الإدارة، فإن تقديرات القيمة القابلة للاسترداد المستخدمة في إجراء تقييم الانخفاض في القيمة السابق والتعديل الناتج تستند إلى الافتراضات والأحكام القائمة في تاريخ التعديل، أي 1 يناير 2022. إلا أننا، نظرا لمرور الوقت والتغيرات الكبيرة في ظروف السوق منذ تاريخ التعديل، لا يمكننا استنتاج ما إذا كانت تلك الافتراضات والأحكام معقولة كما في 1 يناير 2022 وغير متأثرة بالأحداث والظروف والمعلومات التي تنشأ بعد تاريخ التعديل، وبالتالي لا تتضمن المعلومات أي ملاحظات تم إدراكها لاحقا. وبناء عليه، لم نتمكن من استنتاج ما إذا كان يلزم إجراء أي تعديل على المبالغ المدرجة للممتلكات والخسائر المتراكمة كما في 1 يناير 2022 وكذلك على مبلغ المصروفات الواردة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر لفترتي الثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2022. كما تم تعديل استنتاجنا على القوائم المالية الأولية الموحدة المختصرة أيضا بسبب التأثير المحتمل لهذ الأمر في إمكانية مقارنة أرقام الفترة الحالية والأرقام المقابلة لها.
استنادا إلى فحصنا، باستثناء التأثيرات المحتملة على الأرقام ذات الصلة بفترتي الثلاثة أشهر والستة أشهر المقارنتين المنتهيتين في 30 يونيو 2022 بالنسبة للأمر الموضح في الفقرة السابقة في قسم أساس الاستنتاج المتحفظ من تقريرنا، فلم ينم إلى علمنا شيء يجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية الأولية الموحدة المختصرة المرفقة لشركة جبل عمر للتطوير والشركات التابعة لها غير معدة، من جميع النواحي الجوهرية، وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 34 "التقرير المالي الأولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية.
نود أن نلفت الانتباه إلى الإيضاح رقم 2-4 من القوائم المالية الأولية الموحدة المختصرة الذي يشير إلى أنه كما في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونية 2023، فإن المطلوبات المتداولة للمجموعة تتجاوزت موجوداتها المتداولة بمبلغ 1,349 مليون ريال سعودي. وكما هو مذكور في الإيضاح رقم 2-4، يشير هذ الحدث والظرف، إلى جانب أمور أخرى مبينة في هذا الإيضاح، إلى وجود عدم تأكد جوهري قد يثير شكا كبيرا بشأن قدرة المجموعة على الاستمرار وفقا لمبدأ الاستمرارية. ولم يتم تعديل استنتاجنا فيما يتعلق بهذا الأمر.
أضف تعليق