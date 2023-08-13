أرباح "تنمية" تنخفض 62% في الربع الثاني إلى 11 مليون ريال

أعلنت شركة "التنمية الغذائية" النتائج المالية الأولية للربع الثاني حيث سجلت الشركة صافي ربح قدره 11 مليون ريال.
|بند
|الربع الحالي
|الربع المماثل من العام السابق
|التغير%
|الربع السابق
|التغير %
|المبيعات/الإيرادات
|498.7
|436.1
|14.35
|484.5
|2.93
|إجمالي الربح (الخسارة)
|106
|109.2
|-2.93
|120
|-11.67
|الربح (الخسارة) التشغيلي
|21.5
|32.8
|-34.45
|36.5
|-41.09
|صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة
|11.4
|30.2
|-62.25
|21
|-45.71
|إجمالي الدخل الشامل
|11.4
|30.2
|-62.25
|21
|-45.71
|جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي
|بند
|الفترة الحالية
|الفترة المماثلة من العام السابق
|التغير%
|المبيعات/الإيرادات
|983.1
|776.7
|26.57
|إجمالي الربح (الخسارة)
|225.9
|179.7
|25.71
|الربح (الخسارة) التشغيلي
|57.9
|35.4
|63.56
|صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة
|32.4
|31.7
|2.21
|إجمالي الدخل الشامل
|32.4
|31.7
|2.21
|إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية)
|577
|377.8
|52.73
|ربحية (خسارة) السهم
|1.6
|1.6
|جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي
|بند
|توضيح
|يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى
|سجلت شركة التنمية الغذائية ارتفاعا في الإيرادات بنسبة 14.3 في المائة لتصل إلى 498.7 مليون ريال سعودي، تماشيا مع النمو المستمر لجميع المنتجات والخدمات. كان نمو الإيرادات مدفوعا بشكل رئيس بانتعاش مبيعات الدواجن الطازجة، حيث بلغت 419.7 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 10.3 في المائة.
واصلت الشركة التوسع في طاقتها الإنتاجية والتوزيعية خلال الربع الثاني.
على الرغم من ارتفاع الإيرادات، انخفض صافي الربح، متأثرا بشكل كبير بكل من انخفاض الأسعار في السوق وانخفاض الدعم، وزيادة الطاقة الإنتاجية، لتتخطى الارتفاع في حجم المبيعات خلال هذا الربع. وزادت مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية، حيث واصلت التنمية التركيز على زيادة انتشارها في السوق من خلال التوسع السريع لشبكة التوزيع الخاصة بها، بما في ذلك لعمليات الامتيازات التجارية الغذائية.
|يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى
|ارتفعت إيرادات شركة التنمية الغذائية بنسبة 2.9 في المائة لتصل إلى 498.7 مليون ريال سعودي، مع استمرار مبيعات الدواجن الطازجة والامتيازات التجارية الغذائية في النمو، مقارنة بالربع السابق.
مواصلة الاستثمار في القدرة الإنتاجية وقنوات التوزيع، متخطيا ارتفاع حجم المبيعات. ولكن، من المتوقع أن تعود الأمور إلى طبيعتها في الفترات المقبلة. انخفض صافي الربح خلال الربع الحالي بسبب تراجع مستوى الأسعار في السوق وانخفاض الدعم.
|يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى
|حققت شركة التنمية الغذائية زيادة في صافي الربح العائد إلى ملاك الشركة ليصل إلى 32.4 مليون ريال سعودي بنهاية النصف الأول من 2023 مقارنة بصافي ربح قدره 31.7 مليون ريال سعودي في النصف الأول من 2022 (+2.2 %) للأسباب التالية:
ارتفعت الإيرادات بنسبة 26.6 في المائة لتصل إلى 983.1 مليون ريال سعودي، نتيجة للتحسن في أداء قطاعات أعمال الشركة، حيث كانت الدواجن الطازجة هي المساهم الرئيس في هذا النمو. وفي الوقت نفسه، تضاعفت إيرادات الامتيازات التجارية الغذائية أربع مرات تقريبا من 9.8 مليون ريال سعودي إلى 37.0 مليون ريال سعودي في النصف الأول من 2023، في حين شهدت الأعلاف ومنتجات الصحة الحيوانية ارتفاعا في الإيرادات بنسبة 32.4 في المائة.
ارتفع الربح التشغيلي بنسبة 63.5 في المائة ليبلغ 57.9 مليون ريال سعودي نتيجة لزيادة حجم المبيعات. ولكن فاق انخفاض الأسعار والدعم، وارتفاع التكلفة بسبب زيادة شبكة الإنتاج والتوزيع، بما في ذلك لعمليات الامتيازات التجارية الغذائية، الارتفاع في الربح التشغيلي.
|معلومات إضافية
|حققت شركة التنمية في الربع الثاني إيرادات قدرها 498.7 مليون ريال سعودي، بارتفاع نسبته 14.3 في المائة على أساس سنوي من 436.1 مليون ريال سعودي. ونتج ذلك عن التحسن المستمر في أداء جميع القطاعات، خاصة قطاع الدواجن الطازجة والأعلاف ومنتجات الصحة الحيوانية والامتيازات التجارية الغذائية.
وواصلت الامتيازات التجارية الغذائية في تحقيق أداء قويا منذ إطلاق علامة بوبايز التجارية في 2021، ولا تزال الشركة في طريقها لتوسيع شبكة المتاجر في جميع أنحاء المملكة.
وارتفعت إيرادات الدواجن الطازجة، المساهم الأكبر في إيرادات الشركة (84 في المائة) بنسبة 10.3 في المائة لتصل إلى 419.7 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من 2023. ولا يزال أداء القطاع مدفوعا إلى حد كبير بالزيادة في الطاقة الإنتاجية إضافة إلى السياسات الحكومية الداعمة.
وارتفعت إيرادات الأعلاف ومنتجات الصحة الحيوانية بنسبة 18.5 في المائة لتصل إلى 59.0 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من 2023. ونتج ذلك عن ارتفاع الطلب على منتجات الصحة الحيوانية ومعداتها.
وبلغت إيرادات تشغيل الامتيازات التجارية الغذائية 20.0 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من 2023 (مقارنة بـ 5.8 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من 2022). وخلال الربع، افتتحت التنمية خمسة فروع جديدة لعلامة بوبايز® ليصل إجمالي الفروع العاملة في المملكة إلى 31.
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