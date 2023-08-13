أرباح "تنمية" تنخفض 62% في الربع الثاني إلى 11 مليون ريال

وواصلت الامتيازات التجارية الغذائية في تحقيق أداء قويا منذ إطلاق علامة بوبايز التجارية في 2021، ولا تزال الشركة في طريقها لتوسيع شبكة المتاجر في جميع أنحاء المملكة.

وارتفعت إيرادات الدواجن الطازجة، المساهم الأكبر في إيرادات الشركة (84 في المائة) بنسبة 10.3 في المائة لتصل إلى 419.7 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من 2023. ولا يزال أداء القطاع مدفوعا إلى حد كبير بالزيادة في الطاقة الإنتاجية إضافة إلى السياسات الحكومية الداعمة.

وارتفعت إيرادات الأعلاف ومنتجات الصحة الحيوانية بنسبة 18.5 في المائة لتصل إلى 59.0 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من 2023. ونتج ذلك عن ارتفاع الطلب على منتجات الصحة الحيوانية ومعداتها.

وبلغت إيرادات تشغيل الامتيازات التجارية الغذائية 20.0 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من 2023 (مقارنة بـ 5.8 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من 2022). وخلال الربع، افتتحت التنمية خمسة فروع جديدة لعلامة بوبايز® ليصل إجمالي الفروع العاملة في المملكة إلى 31.