"سلام" و "Oracle" .. تعاون لتسريع خدمات الجيل الخامس

اختارت شركة "سلام"، الشركة السعودية المتخصصة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات (الاتصالات المتكاملة سابقا)، حلول الحوسبة السحابية من "Oracle" لتعزيز الابتكار في تقنيات الجيل الخامس بمنطقة الشرق الأوسط.

وستعمل "سلام"، إحدى شركات مجموعة الموارد للإعلام والتواصل (MMCG) و شركة الموارد التي فازت بجائزة أكثر علامة تجارية سعودية ابتكارا وأسرعها نموا في قطاع الاتصالات، على الاستفادة من حلول "Oracle Communications" لتحقيق الدخل وتوحيد العمليات من أجل تسريع تقديم خدمات متميزة لعملائها من الأفراد والشركات.

وقال أحمد العنقري، الرئيس التنفيذي لشركة "سلام" : "نهدف لتقديم خدمات تركز على العملاء وتساعد في إنشاء مجتمع رقمي، وتعاوننا مع Oracle تحقيقا لاستراتيجيتنا الرقمية المستقبلية، التي تهدف إلى تسريع طرح خدمات الجيل الخامس وغيرها من الخدمات الرقمية، عبر الاستفادة من الحلول المتكاملة والمترابطة مسبقا لتجنب عمليات الربط المعقدة المكلفة والمستهلكة للوقت، مما يعزز قدرتنا على إطلاق خدمات جديدة وتنظيمها وطرحها وفق متطلبات السوق، إلى جانب تقديم تجربة استثنائية لعملائنا".

وبعد تأسيسها في 2005، أصبحت "سلام" شركة محلية رائدة في تقديم خدمات الاتصالات في السعودية، ولاعبا رئيسا في الجهود المحلية في قطاع الاتصالات على مستوى المملكة، ويأتي هذا التعاون مع Oracle في إطار مساعي الشركة لتقديم الأسس التقنية الحديثة الكفيلة بدعم عملياتها وتعزيز قدراتها الرقمية ومساعدتها على تسريع إطلاق وتنويع خدماتها.

وبفضل استخدام حلول "Oracle Cloud Scale Monetization" و "Oracle Unified Operations" لتحقيق الدخل والعمليات الموحدة، بجانب خدمات المبيعات "CRM" من "Oracle" لإدارة العملاء، ستتمكن "سلام" من استخدام حلول حديثة متكاملة بدلا من الأنظمة الحالية، بحيث تتيح للشركة تطبيق عدة خدمات معا للفوترة والرسوم، مما يساهم بطرح باقات ترويجية فريدة لجميع الشرائح وتحقيق الدخل من الخدمات الرقمية الحالية والجديدة، مثل خدمات البث بتقنية الجيل الخامس، وألعاب الواقع الافتراضي أو الواقع المعزز، والأجهزة المتصلة بتقنية إنترنت، وقد اختارت الشركة "Oracle" بناء على خبرتها العميقة في هذا المجال.

وبدوره قال جيسون روثرفورد، المدير العام ونائب الرئيس الأول لـ "Oracle Communications" لقسم التطبيقات : استمرارا لجهود سلام المتواصلة في رحلة التحول الرقمي، فإنه من الضروري أن تمتلك الشركة تطبيقات قوية ومتطورة تساهم في تحقيق الكفاءة التجارية وتعزيز فرص النمو، نجحت سلام في بناء سمعتها حول الابتكار، والارتقاء بحلول الاتصالات التقليدية، والحضور القائم على خبرة السوق.

مادة إعلانية