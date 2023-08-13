بعد اتفاقه مع باريس .. الهلال يقترب من ضم نيمار

توصل الهلال السعودي لاتفاق مع باريس سان جيرمان الفرنسي بشأن شراء عقد نجمه البرازيلي نيمار جونيور.

ونقلت وسائل إعلام عالمية مختلفة تصريحات للصحافي الإيطالي فابريزيو رومانو من شبكة "سكاي سبورتس" قال فيها إن الاتفاق تم بالفعل بين باريس والهلال.

وانضم نيمار (31 عاما) إلى باريس في 2017 قادما من برشلونة في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو، وتوج مع الفريق بخمسة ألقاب للدوري الفرنسي وثلاثة ألقاب في كأس فرنسا، لكنه عجز عن قيادة الفريق للقبه الأول في دوري أبطال أوروبا.

ويحاول باريس ونيمار التوصل لاتفاق مشترك بشأن مستقبله، حيث يرغب بالرحيل عن حديقة الأمراء، خاصة بعد انتقال زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي الأمريكي، واقتراب الهداف الفرنسي كيليان مبابي من الرحيل إلى ريال مدريد الإسباني.