"نماء للكيماويات" تخسر 26 مليون ريال خلال الربع الثاني

أعلنت شركة "نماء للكيماويات" النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-06-30 "ستة أشهر".
|بند
|الربع الحالي
|الربع المماثل من العام السابق
|التغير%
|الربع السابق
|التغير %
|المبيعات/الإيرادات
|124,134
|154,890
|-19.86
|131,056
|-5.28
|إجمالي الربح (الخسارة)
|-3,406
|51,382
|-
|2,909
|-
|الربح (الخسارة) التشغيلي
|-22,261
|30,807
|-
|-15,116
|47.27
|صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة
|-26,346
|26,672
|-
|-18,810
|40.06
|إجمالي الدخل الشامل
|-26,409
|26,696
|-
|-18,808
|40.41
|جميع الأرقام بالـ (آلاف) ريال سعودي
|بند
|الفترة الحالية
|الفترة المماثلة من العام السابق
|التغير%
|المبيعات/الإيرادات
|255,190
|327,697
|-22.13
|إجمالي الربح (الخسارة)
|-497
|103,422
|-
|الربح (الخسارة) التشغيلي
|-37,377
|63,596
|-
|صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة
|-45,156
|60,081
|-
|إجمالي الدخل الشامل
|-45,217
|60,102
|-
|إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية)
|340,759
|392,840
|-13.26
|ربحية (خسارة) السهم
|-1.92
|2.55
|جميع الأرقام بالـ (آلاف) ريال سعودي
يعود سبب تحقيق صافي خسارة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:
انخفاض الإيرادات بنسبة 20 في المائة بسبب الانخفاض الحاد لمتوسط أسعار بيع المنتجات نتيجة الظروف الاقتصادية العالمية وذلك رغم زيادة الكميات المبيعة خلال الفترة بنسبة 38 في المائة بينما انخفضت مصاريف البيع والتسويق بسبب انخفاض تكلفة الشحن مقارنة بالعام الماضي.
ارتفاع تكاليف التمويل بقيمة 242 ألف ريال سعودي نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة. وذلك رغم تحسن الإيرادات الأخرى بسبب انخفاض خسائر العملات الأجنبية.
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