"نماء للكيماويات" تخسر 26 مليون ريال خلال الربع الثاني

أعلنت شركة "نماء للكيماويات" النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-06-30 "ستة أشهر".

بند الربع الحالي الربع المماثل من العام السابق التغير% الربع السابق التغير % المبيعات/الإيرادات 124,134 154,890 -19.86 131,056 -5.28 إجمالي الربح (الخسارة) -3,406 51,382 - 2,909 - الربح (الخسارة) التشغيلي -22,261 30,807 - -15,116 47.27 صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة -26,346 26,672 - -18,810 40.06 إجمالي الدخل الشامل -26,409 26,696 - -18,808 40.41 جميع الأرقام بالـ (آلاف) ريال سعودي

بند الفترة الحالية الفترة المماثلة من العام السابق التغير% المبيعات/الإيرادات 255,190 327,697 -22.13 إجمالي الربح (الخسارة) -497 103,422 - الربح (الخسارة) التشغيلي -37,377 63,596 - صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة -45,156 60,081 - إجمالي الدخل الشامل -45,217 60,102 - إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) 340,759 392,840 -13.26 ربحية (خسارة) السهم -1.92 2.55 جميع الأرقام بالـ (آلاف) ريال سعودي

يعود سبب تحقيق صافي خسارة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:

انخفاض الإيرادات بنسبة 20 في المائة بسبب الانخفاض الحاد لمتوسط أسعار بيع المنتجات نتيجة الظروف الاقتصادية العالمية وذلك رغم زيادة الكميات المبيعة خلال الفترة بنسبة 38 في المائة بينما انخفضت مصاريف البيع والتسويق بسبب انخفاض تكلفة الشحن مقارنة بالعام الماضي.

ارتفاع تكاليف التمويل بقيمة 242 ألف ريال سعودي نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة. وذلك رغم تحسن الإيرادات الأخرى بسبب انخفاض خسائر العملات الأجنبية.