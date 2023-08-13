"صدق": بدء التحقيق في شكوى مكافحة الإغراق ضد واردات الصين والهند من الأطقم الصحية

أعلنت الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق"، صدور قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بقبول وبدء إجراءات التحقيق في شكوى مكافحة الإغراق ضد واردات الصين والهند من منتج الأطقم الصحية.

وكانت "صدق" قد قامت بتقديم شكوى ضد مكافحة الإغراق لحماية صناعة الأطقم الصحية نظرا لانخفاض الأسعار غير المنطقي لواردات الصين والهند الذي أثر على الحصة السوقية للشركة، وبالتالي انخفاض الطاقة الإنتاجية وارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب انخفاض مبيعاتها ما ساهم بتباطؤ نمو أعمال الشركة ومساهمتها في الاقتصاد الوطني.

وأوضحت الشركة أنه لا يمكن في هذه المرحلة تحديد الأثر المالي، ولكن فرض رسوم مكافحة الإغراق سيساهم، في توفير بيئة تنافسية عادلة بما يتوافق مع أنظمة التجارة الدولية، ما يحسن من نتائج الشركة بصفة عامة.