ارتفاع أرباح "الإعادة السعودية" 1132% في الربع الثاني إلى 66 مليون ريال

أعلنت "الشركة السعودية لإعادة التأمين" النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-06-30 "ستة أشهر".

بند الربع الحالي الربع المماثل من العام السابق التغير% الربع السابق التغير % إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP) 146,307,574 321,481,845 -54.49 1,070,780,616 -86.34 صافي أقساط التأمين المكتتبة (NWP) - - - - - صافي المطالبات المتحملة - - - - - صافي أرباح (خسائر) استثمارات حملة الوثائق - - - - - فائض (عجز) عمليات التأمين مخصوما منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) - - - - - صافي أرباح (خسائر) استثمارات أموال المساهمين - - - - - صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة 66,015,970 5,355,608 1,132.65 15,913,307 314.85 إجمالي الدخل الشامل 65,812,771 -6,103,039 - 11,037,515 496.26 جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي





بند الفترة الحالية الفترة المماثلة من العام السابق التغير% إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP) 1,217,088,190 920,104,135 32.28 صافي أقساط التأمين المكتتبة (NWP) - - - صافي المطالبات المتحملة - - - صافي أرباح (خسائر) استثمارات حملة الوثائق - - - فائض (عجز) عمليات التأمين مخصوما منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) - - - صافي أرباح (خسائر) استثمارات أموال المساهمين - - - صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة 81,929,277 34,889,033 134.83 إجمالي الدخل الشامل 76,850,286 16,840,309 356.35 إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) 1,094,254,473 966,014,891 13.28 ربحية (خسارة) السهم 0.8 0.32 جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي

يعود سبب ارتفاع صافي الربح قبل الزكاة والضريبة إلى:

- ارتفاع نتائج خدمات إعادة التأمين بنسبة 384 في المائة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

- صافي إيرادات الاستثمار بقيمة 15.3 مليون ريال مقابل صافي خسارة 9 ملايين ريال للربع المماثل نتيجة إعادة توزيع الاستثمارات وارتفاع سعر الفائدة.

- ارتفاع أرباح شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بنسبة 731 في المائة حيث بلغت 21.3 مليون ريال مقابل 2.6 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.