ارتفاع أرباح "الإعادة السعودية" 1132% في الربع الثاني إلى 66 مليون ريال

أعلنت "الشركة السعودية لإعادة التأمين" النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-06-30 "ستة أشهر".
|بند
|الربع الحالي
|الربع المماثل من العام السابق
|التغير%
|الربع السابق
|التغير %
|إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP)
|146,307,574
|321,481,845
|-54.49
|1,070,780,616
|-86.34
|صافي أقساط التأمين المكتتبة (NWP)
|-
|-
|-
|-
|-
|صافي المطالبات المتحملة
|-
|-
|-
|-
|-
|صافي أرباح (خسائر) استثمارات حملة الوثائق
|-
|-
|-
|-
|-
|فائض (عجز) عمليات التأمين مخصوما منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية)
|-
|-
|-
|-
|-
|صافي أرباح (خسائر) استثمارات أموال المساهمين
|-
|-
|-
|-
|-
|صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة
|66,015,970
|5,355,608
|1,132.65
|15,913,307
|314.85
|إجمالي الدخل الشامل
|65,812,771
|-6,103,039
|-
|11,037,515
|496.26
|جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي
|بند
|الفترة الحالية
|الفترة المماثلة من العام السابق
|التغير%
|إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP)
|1,217,088,190
|920,104,135
|32.28
|صافي أقساط التأمين المكتتبة (NWP)
|-
|-
|-
|صافي المطالبات المتحملة
|-
|-
|-
|صافي أرباح (خسائر) استثمارات حملة الوثائق
|-
|-
|-
|فائض (عجز) عمليات التأمين مخصوما منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية)
|-
|-
|-
|صافي أرباح (خسائر) استثمارات أموال المساهمين
|-
|-
|-
|صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة
|81,929,277
|34,889,033
|134.83
|إجمالي الدخل الشامل
|76,850,286
|16,840,309
|356.35
|إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية)
|1,094,254,473
|966,014,891
|13.28
|ربحية (خسارة) السهم
|0.8
|0.32
|جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي
يعود سبب ارتفاع صافي الربح قبل الزكاة والضريبة إلى:
- ارتفاع نتائج خدمات إعادة التأمين بنسبة 384 في المائة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
- صافي إيرادات الاستثمار بقيمة 15.3 مليون ريال مقابل صافي خسارة 9 ملايين ريال للربع المماثل نتيجة إعادة توزيع الاستثمارات وارتفاع سعر الفائدة.
- ارتفاع أرباح شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بنسبة 731 في المائة حيث بلغت 21.3 مليون ريال مقابل 2.6 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.
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