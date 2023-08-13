ارتفاع خسائر "ثمار" 83% في الربع الثاني إلى 1.3 مليون ريال

أعلنت شركة "ثمار التنمية القابضة" النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-06-30 "ستة أشهر".
|بند
|الربع الحالي
|الربع المماثل من العام السابق
|التغير%
|الربع السابق
|التغير %
|المبيعات/الإيرادات
|-
|-
|-
|-
|-
|إجمالي الربح (الخسارة)
|-
|-
|-
|-
|-
|الربح (الخسارة) التشغيلي
|-1,409,999
|-710,369
|98.49
|-1,179,427
|19.55
|صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة
|-1,301,999
|-710,369
|83.28
|-784,636
|65.94
|إجمالي الدخل الشامل
|-1,301,999
|-710,369
|83.28
|-784,636
|65.94
|جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي
|بند
|الفترة الحالية
|الفترة المماثلة من العام السابق
|التغير%
|المبيعات/الإيرادات
|-
|-
|-
|إجمالي الربح (الخسارة)
|-
|-
|-
|الربح (الخسارة) التشغيلي
|-2,522,921
|-2,377,205
|6.13
|صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة
|-1,563,026
|1,437,295
|-
|إجمالي الدخل الشامل
|-1,563,026
|33,095,856
|-
|إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية)
|-98,269,963
|-92,783,086
|5.91
|ربحية (خسارة) السهم
|0.16
|0.14
|جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي
|الخسائر المتراكمة
|رأس المال
|النسبة %
|-232,777,597
|100,000,000
|-232.78
|جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي
يعود سبب ارتفاع صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع مصروفات عمومية وإدارية.
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