ارتفاع خسائر "ثمار" 83% في الربع الثاني إلى 1.3 مليون ريال

أعلنت شركة "ثمار التنمية القابضة" النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-06-30 "ستة أشهر".

بند الربع الحالي الربع المماثل من العام السابق التغير% الربع السابق التغير % المبيعات/الإيرادات - - - - - إجمالي الربح (الخسارة) - - - - - الربح (الخسارة) التشغيلي -1,409,999 -710,369 98.49 -1,179,427 19.55 صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة -1,301,999 -710,369 83.28 -784,636 65.94 إجمالي الدخل الشامل -1,301,999 -710,369 83.28 -784,636 65.94 جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي

بند الفترة الحالية الفترة المماثلة من العام السابق التغير% المبيعات/الإيرادات - - - إجمالي الربح (الخسارة) - - - الربح (الخسارة) التشغيلي -2,522,921 -2,377,205 6.13 صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة -1,563,026 1,437,295 - إجمالي الدخل الشامل -1,563,026 33,095,856 - إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) -98,269,963 -92,783,086 5.91 ربحية (خسارة) السهم 0.16 0.14 جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي

الخسائر المتراكمة رأس المال النسبة % -232,777,597 100,000,000 -232.78 جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي

يعود سبب ارتفاع صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع مصروفات عمومية وإدارية.