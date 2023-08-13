أمريكا وعنصر المفاجأة في الأسواق «1 من 2»

قد لا تحتاج الصورة الاقتصادية إلى تغيير كبير حتى يختفي عنصر المفاجأة للأسواق ـ ما يؤكد أهمية اعترافات هذا الصيف المترددة في بعض الأحيان بأخطاء استراتيجية الاستثمار.

وإذا قمت بإزالة عامل المفاجأة، فهل ستتلاشى موجة صعود سوق الأسهم المناهضة للإجماع العام، ما يسمح للسندات بالبدء بالأداء ويتبدد الدولار أخيرا؟

بعبارات أساسية، فإن الأسعار المالية -من الناحية النظرية على الأقل- تلتقط جميع المعلومات والافتراضات المتاحة بشأن المستقبل. وهم يتحركون بقوة أكبر عندما تخلط الحقائق بين هذه الافتراضات، تماما كما يتكشف سيناريو "الهبوط الناعم" للولايات المتحدة هذا العام، فقد نجحت سوق العمل الضيقة بشكل خاص، حتى طفرة الذكاء الاصطناعي، في تحقيق ذلك.

مع توقعات الركود في الولايات المتحدة وخفض أسعار الفائدة منذ البداية، دخل قطاع الاستثمار العام بأغلبية ساحقة في وزن الأسهم، بسبب مخاوف الأرباح والسندات الزائدة بشكل كبير. الرهانات على تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية بحلول نهاية العام أدت إلى تكديس الرقائق مقابل الدولار. وضاعفت الضغوط المصرفية في مارس -بينما فاجأت كثيرين في ذلك الوقت- تلك الرهانات وعززت تفكير الإجماع العام.

ويشعر عديد من مديري الأصول -الذين يبحثون عن تقييمات أرخص أو عمليات تداول العملات- بأن أوروبا أو اليابان أو الصين كانت أكثر إشراقا.

لكن بحلول أغسطس، ارتفع أكبر مؤشر ممكن للأسهم الأمريكية -ارتفع Wilshire 5000 بنسبة 20 في المائة تقريبا- فضلا عن الارتفاع 80 في المائة في أكبر عشر شركات ضخمة للتكنولوجيا والرقمية، أو قفزة 44 في المائة في مؤشر ناسداك 100.

ارتفع مؤشر MSCI لجميع الدول 16 في المائة أيضا ـ لكن من الواضح أن المستثمرين المقيمين في الولايات المتحدة كان من الأفضل لهم البقاء في المنزل وبالتأكيد ليس في الصين، التي لا تزال مؤشرات الأسهم الخاصة بها في المنطقة الحمراء لهذا العام من حيث القيمة الدولارية. كما أن البورصات الرئيسة في أوروبا ومؤشر نيكاي الياباني، تراجعت عن وول ستريت عند تحويلها إلى الدولار.

فشل ارتداد السندات الذي تم الترويج له كثيرا في أن يتحقق على الرغم من التضخم المثير للإعجاب في الولايات المتحدة أخيرا ـ حيث كانت مؤشرات السندات الأمريكية وGlobal Aggregate إلى حد كبير في بداية العام، أقل من 1 في المائة أعلى. انخفض الدولار 1 في المائة فقط مقابل العملات الأكثر تداولا، وارتفع بشكل حاد على اليوان الصيني والين الياباني.

ليس من الصعب أن ندرك لماذا كان الصيف موسما للتفكير وإعادة التفكير في المناطق المالية، ما أدى إلى ظهور كدمات في نتائج الأداء في بعض الأوساط، والخطأ في البعض الآخر، وفي كثير من الأحيان تأخرت في إعادة تحديد المكانة.

ما يجب القيام به؟ واجه الأمر وأتمنى أن ينجح التحليل الأصلي في نهاية المطاف ـ أو تغيير المسار؟ يا للمفاجأة، إلى جانب تحركات السوق نفسها وشاشات تحديد المواقع المنحرفة، يمكن رؤية أبسط طريقة بشأن عدم استعداد المستثمرين في مؤشرات المفاجآت الاقتصادية... يتبع.