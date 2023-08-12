3 مليارات ريال القيمة السوقية للهجن في مهرجان ولي العهد

تخطت القيمة السوقية للهجن المشاركة في المرحلة التمهيدية من مهرجان ولي العهد للهجن والمقام في ميدان الطائف ولأول مرة في تاريخ نسخ المهرجان الخمس حاجز الثلاثة مليار ريال، حيث شارك في المرحلة التي اختتمت اليوم السبت، أكثر من 10 آلاف مطية، متوسط سعر المطية الواحدة تجاوز في المرحلة التمهيدية مبلغ الـ 300 ألف ريال.

وانطلقت فعاليات المهرجان في اليوم الأول من شهر أغسطس الجاري، وذلك تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن.

و أكد المهندس محمود البلوي المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للهجن أن وصول القيمة السوقية للمطية الواحدة لهذه القيمة يعود لأسباب مختلفة أهمها تحقيق المراكز الأولى في مهرجان ولي العهد للهجن الذي أصبح بمثابة المهرجان الأهم ولا تنجح فيه إلا المطايا ذات الجودة العالية والسلالات ذات النجاحات الكبيرة.

وأضاف "يتميز مهرجان ولي العهد بوجود سوق مفتوحة إضافة للإعداد الكبيرة من الملاك والمستثمرين في قطاع الهجن، جميع هذه الأسباب ساهمت في رفع القيمة السوقية".

وشارك في المرحلة التمهيدية في النسخة الحالية 10.396 مطية، بواقع 4149 في فئة المفاريد، 2940 مطية في فئة الحقايق، 1600 مطية في فئة اللقايا، 899 مطية في فئة الجذاع، 437 مطية في فئة الثنايا، و371 في فئة الحيل والزمول.