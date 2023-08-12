81 برنامجا تدريبيا في أسبوع العودة للمدارس بـ"تعليم الرياض"

يعود غدًا شاغلو الوظائف التعليمية والإدارية في المدارس التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض؛ حيث وضعت الإدارة خطة تدريبية تستهدف شاغلي التشكيلات الإشرافية والمدرسية والمعلمين والمعلمات.

وحددت إدارة تعليم الرياض التوقيت الزمني لبداية الدوام خلال أسبوع العودة من الساعة 7:30 صباحاً.

ورحب المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ الدكتور نايف بن عابد الزارع بعودة الهيئتين الإدارية والتعليمية، متمنيًا للجميع عاماً دراسياً حافلاً بالعطاء والإنجازات والإبداعات.

وتضمنت الخطة التدرييية خلال أسبوع العودة 81 برنامجًا تدريبيًا متنوعًا لشاغلي الوظائف التعليمية.

وتشمل البرامج التدريبية الحقيبة التأسيسية للمعلم الجديد، وبرامج إدارة الإشراف التربوي، ومنها مهام وأدوار الإشراف التربوي، والأساليب الإشرافية، والإشراف الإلكتروني.

وتتناول البرامج التدريبية عدداً من المجالات المواكبة للتطورات المتسارعة في التعليم ومنها: تطبيقات كانفا في التعليم، و تعزيز الهوية الوطنية، و أخلاقيات مهنة التعليم، و الاختبارات الوطنية، و تطبيقات قوقل في التعليم، و التفكير الناقد، و التواصل الذكي، ومهارات المعلم في القرن 21 .