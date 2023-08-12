كوريا الجنوبية: ارتفاع الديون الأسرية لدى البنوك في يوليو وسط انتعاش السوق العقارية

أظهرت بيانات في كوريا الجنوبية أن الديون الأسرية المقدمة من البنوك ارتفعت للشهر الرابع على التوالي في يوليو الماضي بسبب زيادة الطلب على القروض العقارية وسط ارتفاع تكاليف الاقتراض.

وبلغت الديون الأسرية المقدمة من البنوك 1. 068. 1 تريليون وون (808.9مليار دولار) حتى نهاية يوليو، بزيادة 6 تريليونات وون عن الشهر السابق عليه، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك كوريا المركزي، والتي نشرتها اليوم وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وتمثل حصيلة شهر يوليو زيادة على أساس شهري للشهر الرابع على التوالي بعد زيادة قدرها 5.8 تريليون وون في يونيو، و 4.2 تريليون وون في مايو، و 2.3 تريليون وون في أبريل.

كما تمثل أكبر زيادة خلال 22 شهرا بعد قفزة قدرها 6.4 تريليون وون في سبتمبر عام .2022 وزادت قروض الرهن العقاري لدى البنوك بمقدار 6 تريليونات وون على أساس شهري إلى 820 تريليون وون في يوليو، بينما تراجعت القروض غير المضمونة وأنواع أخرى بمقدار 10 مليارات وون إلى 246 تريليون وون خلال الفترة المذكورة، وفقا للبيانات.

ولا تزال تكاليف الاقتراض في البلاد مرتفعة في ظل السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزي بهدف السيطرة على التضخم المرتفع.

وأبقى البنك المركزي في يوليو على سعر الفائدة الرئيسي عند 3.5 % للمرة الرابعة على التوالي بعد تجميده في فبراير وأبريل ومايو، وسط مواجهة توقعات النمو الضبابية والتضخم المعتدل.