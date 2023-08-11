"أولام" تتوقع إدراج وحدتها الزراعية في السعودية وسنغافورة خلال النصف الأول من 2024

قالت مجموعة أولام السنغافورية اليوم إنها تسعى لطرح وحدتها الزراعية للاكتتاب العام الأولي خلال النصف الأول من 2024، وأعلنت انخفاض أرباحها 88.8 في المائة في النصف الأول من العام الحالي بسبب تراجع إنتاجية محصول اللوز في أستراليا.

وكانت المجموعة العاملة في تجارة السلع الأولية قد قالت في مايو إنها لا تتوقع الإدراج المزدوج لأولام الزراعية في سنغافورة والسعودية في النصف الأول من 2023 كما كان مقررا في بادئ الأمر.

وبحسب "رويترز"، ذكرت في وقت سابق أنها تعتزم أيضا طرح وحدتها أولام للمكونات الغذائية ضمن خطة إصلاح شاملة لأنشطتها، لكنها أكدت اليوم أن ذلك لن يحدث قبل إدراج وحدتها الزراعية.

وذكرت شركة أولام الزراعية التي تتاجر في الحبوب وعلف الحيوانات وزيوت الطعام والأرز والقطن أن أرباحها في النصف الأول بدون احتساب الفوائد والضرائب تراجعت تسعة في المائة.

وأعلنت مجموعة أولام، وهي واحدة من كبرى شركات تجارة السلع الزراعية في العالم، تحقيق أرباح قدرها 48 مليون دولار سنغافوري (35.6 مليون دولار أمريكي) للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو، مقارنة مع 429.1 مليون دولار سنغافوري قبل عام.