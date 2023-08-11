هل تتراجع العولمة؟ .. نقاش ساخن «3 من 3»

يتطلب تحليل العولمة اتساقا مع النظرية الاقتصادية دراسة الديناميكيات الخاصة بكل قطاع. فعلى سبيل المثال، جرت العادة أن يكون قطاع الصناعات موجها بصورة كثيفة نحو التجارة، ولكن يبدو أن التقدم الذي أحرزته تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قد زاد من معدلات تجارة الخدمات وتداولها، ما يشير إلى مزيد من فرص العولمة في المستقبل. ويبين الشكل 1 النتائج الرئيسة لبحثنا. كما يبين أن ديناميكيات العولمة في الصناعات التحويلية كانت قوية بالفعل في 1965، وفي الوقت نفسه نجد انطلاق الزراعة والخدمات في أواخر السبعينيات والتسعينيات على التوالي. ولا توجد أي علامة انحسار العولمة بعد 2008.

وبشأن انطلاق العولمة في أوقات مختلفة حسب القطاع والدولة. توضح البيانات بأن ديناميكيات العولمة بين القطاعات في 1965 نلاحظ عليها أنها مختلفة جدا. كما توضح هذه البيانات أن هذه الديناميكيات بين الدول بالنسبة إلى قطاع الصناعات التحويلية. وتقاس ديناميكيات العولمة "قياس لوغاريتمي" على أنها التغير في التجارة الدولية فيما يتعلق بتدفقات التجارة المحلية في معادلة الجاذبية الهيكلية. وتستخدم ديناميكيات الأعوام 1965 ـ 1990 قاعدة بيانات المدخلات والمخرجات العالمية WIOD. وتستخدم ديناميكيات الأعوام 1990 ـ 2015 قاعدة بيانات Eora. وتستخدم ديناميكيات الأعوام 2015 ـ 2021 قاعدة بيانات ADB MRIO، التي تستخدم التنبؤات الآنية لتدفقات التجارة المحلية "باستخدام متغيرات مثل إجمالي الناتج المحلي" لتغطية الأعوام الأخيرة، كما هو موضح في الإحصائيات البيانية الواردة.

وتوضح ديناميكيات الصناعات التحويلية في مختلف الدول. وتكشف هذه النتائج عن ديناميكيات مختلفة، حيث تحتل الصين مكانة رائدة في مجال العولمة بدءا من الثمانينيات، متفوقة على الاقتصاد العالمي بدرجة كبيرة خلال الفترة بأكملها. ويختلف الوضع من زاوية نسبة التجارة إلى إجمالي الناتج المحلي. وتتيح نتائج أخرى أيضا رؤى سديدة وعميقة من خلال توضيح كيف تفوقت دول مثل الهند على الاقتصاد العالمي في مجال الخدمات، رغم تأخرها في الصناعات التحويلية من منظور العولمة.

وفي سياق النقاش حول العولمة، يتم استخدام مصطلحات مختلفة مثل تباطؤ العولمة، وانحسار العولمة، وإعادة توجيه العولمة. وكل مصطلح يرصد زاوية مختلفة للغاية للتغيرات في الاقتصاد العالمي. وتسهم أبحاثنا في هذه المناقشات من خلال تقديم دليل للعولمة حتى يتسنى فهم أين يقف الاقتصاد العالمي اليوم؟، فضلا عن المساعدة على الاستعداد لديناميكيات المستقبل.