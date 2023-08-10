"هيئة الترفيه" تنفذ أكثر من 10 آلاف زيارة بالقطاع خلال النصف الأول من 2023

نفذت الهيئة العامة للترفيه خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، أكثر من 10 آلاف زيارة رقابية، تنوعت ما بين الزيارات الميدانية، والرقابة الرقمية المستمرة، نتج عنها رصد نحو 3206 مخالفات في أكثر من 80 مدينة ومحافظة، وذلك في إطار الرقابة المستمرة على الأنشطة والقطاعات الترفيهية التي تقع تحت نطاق إشراف الهيئة.

وحصدت منطقة الرياض النسبة الأكبر من المخالفات بواقع 30%، ثم مكة المكرمة بنسبة 27%، ثم المنطقة الشرقية بنسبة 26%، فيما تقاسمت بقية المناطق نسبة 17%، واعتمدت الهيئة في رصد مخالفاتها على الزيارات الميدانية بالدرجة الأولى، ثم الرقابة الرقمية.

وتهدف الهيئة من خلال توسيع نطاق أعمال الرقابة في القطاع الترفيهي إلى إثراء تجارب الزوار والارتقاء بمستوى النضج المؤسسي، وبالتالي زيادة كفاءة وجودة الخيارات الترفيهية المقدمة للمستفيدين.

وتعمل الهيئة عبر رصدها لمخالفات القطاع على مجموعة من التقارير الهادفة لتقييم الأنشطة الترفيهية ومحتواها وتطوير الاشتراطات والضوابط الحالية، ودراسة أفضل الممارسات للأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة.

