3.8 مليار يورو أرباح إليانز الألمانية للتأمين في الربع الثاني

أدى ارتفاع الأسعار وتراجع الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية إلى تحسن نتائج شركة إليانز الألمانية للتأمين بشكل قوي ومفاجئ في الربع الثاني.

وأعلنت الشركة المدرجة على مؤشر داكس في ميونخ اليوم أن أرباح التشغيل ارتفعت في الربع الثاني بنسبة نحو 7 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى قرابة 3.8 مليار يورو لتأتي نتائج الشركة على نحو أفضل مما توقعه محللون، بحسب "الألمانية".

من جانبه، يرى الرئيس التنفيذي لإليانز، أوليفر بيته، أن شركته لا تزال في طريقها نحو تحقيق أرباح تشغيل تتراوح بين 13.2 و15.2 مليار يورو في هذا العام وفقا لخطط إليانز.

وبفضل ارتفاع الأسعار في قطاع التأمين ضد الأضرار والتأمين ضد الحوادث، تمكنت اليانز أيضا من زيادة إجمالي حجم أعمالها في الربع الثاني بنسبة 6 % ليصل إلى 39.6 مليار يورو.

وارتفع فائض العائد للمساهمين بنسبة 18% ليصل إلى 2.3 مليار يورو بينما كانت تكاليف الإهلاك تسببت في تآكل هذه الأرباح قبل عام.

وبينما ارتفعت الأرباح التشغيلية على نحو ملحوظ في قطاع التأمين ضد الأضرار وضد الحوادث والتأمين على الحياة والتأمين الصحي، فإن هذه الأرباح تراجعت في أعمال الصناديق.

وتقوم إليانز وشركات التأمين الكبرى الأخرى اعتبارا من هذا العام بحساب أرقام أعمالها للمرة الأولى وفقا لمعايير المحاسبة الجديدة آي إف آر إس17 وآي إف آر إس9، وتم تعديل أرقام العام السابق وفقا لهذه المعايير الجديدة.