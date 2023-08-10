"أسمنت القصيم" تربح 38 مليون ريال في الربع الثاني .. بارتفاع 31%

يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى الارتفاع في عوائد الاستثمارات المالية وانخفاض إجمالي تكلفة المبيعات.

يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى الانخفاض في قيمة المبيعات، وذلك على الرغم من الإنخفاض في تكلفة المبيعات والمصروفات البيعية والتسويقية والارتفاع في عوائد الاستثمارات المالية.

يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى الارتفاع في قيمة المبيعات، بالإضافة إلى الارتفاع في عوائد الاستثمارات المالية، وذلك على الرغم من الانخفاض في الإيرادات الأخرى.

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