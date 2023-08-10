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"أسمنت القصيم" تربح 38 مليون ريال في الربع الثاني .. بارتفاع 31%

"أسمنت القصيم" تربح 38 مليون ريال في الربع الثاني .. بارتفاع 31%

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت شركة أسمنت القصيم اليوم النتائج المالية الأولية للربع الثاني من 2023.

بند الربع الحالي الربع المماثل من العام السابق التغير% الربع السابق التغير %
المبيعات/الايرادات 137,187,782 152,132,990 -9.82 174,070,676 -21.19
اجمالي الربح (الخسارة) 37,555,558.6 45,672,312 -17.77 56,644,495 -33.7
الربح (الخسارة) التشغيلي 28,261,346 38,615,565 -26.81 49,076,568 -42.41
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة 38,095,564 28,958,086 31.55 54,939,616 -30.66
اجمالي الدخل الشامل 38,095,564 28,958,086 31.55 54,939,616 -30.66
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي


 

بند الفترة الحالية الفترة المماثلة من العام السابق التغير%
المبيعات/الايرادات 311,258,458 294,622,998 5.65
اجمالي الربح (الخسارة) 94,200,054 73,045,989 28.96
الربح (الخسارة) التشغيلي 77,337,914 66,268,284 16.7
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة 93,035,180 54,042,902 72.15
اجمالي الدخل الشامل 93,035,180 54,042,902 72.15
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) 1,645,312,004 1,687,221,819 -2.48
ربحية (خسارة) السهم 1.03 0.6
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي


 

بند توضيح
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى الارتفاع في عوائد الاستثمارات المالية وانخفاض إجمالي تكلفة المبيعات.
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى الانخفاض في قيمة المبيعات، وذلك على الرغم من الإنخفاض في تكلفة المبيعات والمصروفات البيعية والتسويقية والارتفاع في عوائد الاستثمارات المالية.
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى الارتفاع في قيمة المبيعات، بالإضافة إلى الارتفاع في عوائد الاستثمارات المالية، وذلك على الرغم من الانخفاض في الإيرادات الأخرى.
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