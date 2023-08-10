"أسمنت القصيم" تربح 38 مليون ريال في الربع الثاني .. بارتفاع 31%

أعلنت شركة أسمنت القصيم اليوم النتائج المالية الأولية للربع الثاني من 2023.
|بند
|الربع الحالي
|الربع المماثل من العام السابق
|التغير%
|الربع السابق
|التغير %
|المبيعات/الايرادات
|137,187,782
|152,132,990
|-9.82
|174,070,676
|-21.19
|اجمالي الربح (الخسارة)
|37,555,558.6
|45,672,312
|-17.77
|56,644,495
|-33.7
|الربح (الخسارة) التشغيلي
|28,261,346
|38,615,565
|-26.81
|49,076,568
|-42.41
|صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة
|38,095,564
|28,958,086
|31.55
|54,939,616
|-30.66
|اجمالي الدخل الشامل
|38,095,564
|28,958,086
|31.55
|54,939,616
|-30.66
|جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي
|بند
|الفترة الحالية
|الفترة المماثلة من العام السابق
|التغير%
|المبيعات/الايرادات
|311,258,458
|294,622,998
|5.65
|اجمالي الربح (الخسارة)
|94,200,054
|73,045,989
|28.96
|الربح (الخسارة) التشغيلي
|77,337,914
|66,268,284
|16.7
|صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة
|93,035,180
|54,042,902
|72.15
|اجمالي الدخل الشامل
|93,035,180
|54,042,902
|72.15
|إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية)
|1,645,312,004
|1,687,221,819
|-2.48
|ربحية (خسارة) السهم
|1.03
|0.6
|جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي
|بند
|توضيح
|يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى
|يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى الارتفاع في عوائد الاستثمارات المالية وانخفاض إجمالي تكلفة المبيعات.
|يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى
|يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى الانخفاض في قيمة المبيعات، وذلك على الرغم من الإنخفاض في تكلفة المبيعات والمصروفات البيعية والتسويقية والارتفاع في عوائد الاستثمارات المالية.
|يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى
|يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى الارتفاع في قيمة المبيعات، بالإضافة إلى الارتفاع في عوائد الاستثمارات المالية، وذلك على الرغم من الانخفاض في الإيرادات الأخرى.
|طبيعة رأي مراجع الحسابات
|الرأي غير المعدل
|إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة
|تم إعادة تبويب بعض الأرقام المقارنة لتتفق مع طريقة العرض الحالية.
أضف تعليق