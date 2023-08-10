"الحمادي " تربح 93.1 مليون ريال في الربع الثاني .. بارتفاع 26%

يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى بلغ صافي الربح للربع الثاني من عام 2023 مبلغ 81.85 مليون ريال سعودي، بارتفاع نسبته 25.73٪ على أساس سنوي مقارنة بمبلغ 65.1 مليون ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق، يعود نمو صافي الربح بشكل رئيسي إلى: • مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة، حيث تم عكس مبلغ 17.84 مليون ريال سعودي من المخصص خلال الربع الثاني من عام 2023 نتيجة تحسن معدلات التحصيل للشركة.

يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى بلغ صافي الربح للربع الثاني من عام 2023 مبلغ 81.85 مليون ريال سعودي، بارتفاع نسيته 0.53٪ مقارنة بمبلغ 81.42 مليون ريال سعودي للربع الأول من عام 2023. وتعزى الزيادة في صافي الربح خلال الربع بشكل رئيسي إلى: • مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة، حيث تم عكس مبلغ 17.84 مليون ريال سعودي من المخصص خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بتسجيل مخصص خسائر ائتمانية متوقعة بمبلغ 5.88 مليون ريال سعودي في الربع السابق. ومع ذلك، فقد قوبلت اّثار عكس مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة في الغالب بانخفاض الإيرادات و إجمالي الربحية للربع الحالي نتيجة لانخفاض حجم المرضى بسبب تزامن الربع الحالي مع شهر رمضان المبارك وإجازات الأعياد.

يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى بلغ صافي الربح للفترة الحالية مبلغ 163.27 مليون ريال سعودي مرتفعاً بنسبة 28.58٪ على أساس سنوي مقارنة بمبلغ 127.06 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من عام 2022. وتعزى الزيادة في صافي الربح خلال الفترة بشكل رئيسي إلى ما يلي: • الإيرادات، والتي نمت بنسبة 7.96٪ على أساس سنوي للفترة الحالية وذلك مدعومة بارتفاع إيرادات كل من قطاعي الخدمات الطبية والصيدلانية ليبلغ صافي إيرادات الفترة مبلغ 575.26 مليون ريال سعودي. • مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة، حيث تم عكس مبلغ 17.84 مليون ريال سعودي من المخصص خلال الربع الثاني من عام 2023 ليبلغ صافي مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة المعكوس للفترة الحالية مبلغ 11.96 مليون ريال سعودي مقارنة بتسجيل مخصص خسائر ائتمانية متوقعة بمبلغ 24.31 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق.

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