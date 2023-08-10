الأسهم الأمريكية ترتفع مع تعزز آمال وقف رفع الفائدة بفعل بيانات التضخم

فتحت المؤشرات الرئيسة في بورصة وول ستريت مرتفعة اليوم بعدما أنعشت بيانات أسعار المستهلكين المعتدلة في يوليو الآمال في أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) على أسعار الفائدة دون تغيير الشهر المقبل.

وبحسب "رويترز" ارتفع المؤشر ​داو جونز الصناعي 108.18 نقطة أو 0.31 في المائة إلى 35231.54 نقطة.

كما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 19.45 نقطة أو 0.44 في المائة إلى 4487.16 نقطة، في حين ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 96.24 نقطة أو 0.70 في المائة إلى 13818.25 نقطة.