"كيمانول" تتحول إلى الخسارة .. 10.19 مليون ريال في الربع الثاني

- زيادة الكميات المباعة من المنتجات بنسبة 26٪ خلال الربع الحالي، ويعود ذلك بصفة رئيسية إلى أعمال الصيانة الدورية التي تمت لبعض المصانع خلال الربع السابق والتي تم الإعلان عنها بتاريخ 23/02/2023م؛ و

- الانخفاض الإيجابي في أسعار بعض المواد الخام أدى إلى خفض تكلفة إنتاج بعض منتجات الشركة.

الجدير بالذكر أن أسعار منتجات الشركة لم تشهد ارتفاع كما كان متوقعاً مما نتج عنه استمرار الخسائر خلال الربع الحالي.