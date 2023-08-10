"كيمانول" تتحول إلى الخسارة .. 10.19 مليون ريال في الربع الثاني

أعلنت شركة كيمائيات الميثانول اليوم النتائج المالية الأولية للربع الثاني من 2023.
|بند
|الربع الحالي
|الربع المماثل من العام السابق
|التغير%
|الربع السابق
|التغير %
|المبيعات/الايرادات
|189.66
|325.8
|-41.79
|185.42
|2.29
|اجمالي الربح (الخسارة)
|29.68
|146.64
|-79.76
|2.93
|912.97
|الربح (الخسارة) التشغيلي
|-3.18
|102.6
|-
|-41.13
|-92.27
|صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة
|-10.19
|92.16
|-
|-48.84
|-79.14
|اجمالي الدخل الشامل
|-10.19
|92.16
|-
|-48.84
|-79.14
|جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي
|بند
|الفترة الحالية
|الفترة المماثلة من العام السابق
|التغير%
|المبيعات/الايرادات
|375.08
|631.45
|-40.6
|اجمالي الربح (الخسارة)
|32.61
|297.2
|-89.03
|الربح (الخسارة) التشغيلي
|-44.31
|215.27
|-
|صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة
|-59.03
|194.83
|-
|اجمالي الدخل الشامل
|-59.03
|194.83
|-
|إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية)
|1,162.59
|1,213.37
|-4.18
|ربحية (خسارة) السهم
|-0.88
|2.89
|جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي
|بند
|توضيح
|يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى
|يعود سبب الخسائر خلال الربع الحالي مقارنةً بأرباح الربع المماثل من العام السابق بصفة رئيسية إلى انخفاض متوسط أسعار بيع منتجات الشركة. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة الانخفاض في متوسط أسعار البيع كانت أعلى مقارنةً بانخفاض أسعار المواد الخام الرئيسية.
|يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى
|يعود سبب انخفاض صافي خسائر الشركة خلال الربع الحالي مقارنةً بالربع السابق في المقام الأول إلى:
- زيادة الكميات المباعة من المنتجات بنسبة 26٪ خلال الربع الحالي، ويعود ذلك بصفة رئيسية إلى أعمال الصيانة الدورية التي تمت لبعض المصانع خلال الربع السابق والتي تم الإعلان عنها بتاريخ 23/02/2023م؛ و
- الانخفاض الإيجابي في أسعار بعض المواد الخام أدى إلى خفض تكلفة إنتاج بعض منتجات الشركة.
الجدير بالذكر أن أسعار منتجات الشركة لم تشهد ارتفاع كما كان متوقعاً مما نتج عنه استمرار الخسائر خلال الربع الحالي.
|يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى
|يعود سبب الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة بالأرباح المحققة في الفترة المماثلة من العام السابق بشكل رئيسي إلى الانخفاض الكبير في متوسط أسعار بيع منتجات الشركة بالإضافة الى التباطؤ في الطلب على بعض منتجات الشركة خلال الفترة الحالية. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة الانخفاض في متوسط أسعار البيع كانت أعلى مقارنةً بانخفاض أسعار المواد الخام الرئيسية.
بالإضافة إلى ذلك ، كان هناك انخفاض في حجم الإنتاج والمبيعات خلال الفترة الحالية ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى اجراء الصيانة الدورية لبعض مصانع الشركة و التي تم الإعلان عنها مسبقًا بتاريخ 23-02-2023.
|طبيعة رأي مراجع الحسابات
|الرأي غير المعدل
|ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي
|لا يوجد
|إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة
|لا يوجد
|معلومات اضافية
|على الرغم من تحقيق خسائر خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق نتيجة للتحديات المذكورة اعلاه ، الا ان الشركة نجحت في تحقيق تدفقات نقدية ايجابية خلال هذه الفترة ، ويعزى ذلك لاستلام مبلغاً وقدره 49 مليون ريال من هيئة الزكاة والدخل مقابل مستحقات متأخرة لصالح الشركة عن عامي 2021م و 2022م، علماً بان هذا المبلغ لا يشمل المستحقات عن الفترة من 1/1/2023 وحتى 30/60/2023م
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