"أرامكو": استحداث مناصب وتعيينات جديدة لنواب تنفيذيين للرئيس

أعلنت أرامكو السعودية عن استحداث مناصب جديدة لنواب تنفيذيين للرئيس في قطاعي أعمال (التنقيب والإنتاج) و(التكرير والكيميائيات والتسويق).

ويأتي استحداث هذه المناصب في أعقاب استحداث منصبي الرئيس للتنقيب والإنتاج، والرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في يوليو من هذا العام للإسهام في تحقيق إستراتيجية الشركة على المدى البعيد عبر محفظتها العالمية، وسلسلة القيمة لديها.

لذلك، وبناءً على موافقة مجلس الإدارة، اعتبارًا من 1 سبتمبر 2023م، سيتم استحداث مناصب النائب التنفيذي للرئيس في قطاعي الأعمال كما يلي:

التنقيب والإنتاج: تم تعيين عبدالحميد الدغيثر نائبًا تنفيذيًا للرئيس في قطاع الأعمال للتنقيب وهندسة البترول والحفر، كما تم تعيين عبدالكريم الغامدي نائبًا تنفيذيًا للرئيس في قطاع الأعمال للغاز. وكلاهما يرتبط إداريًا بالرئيس للتنقيب والإنتاج.

التكرير والكيميائيات والتسويق: تم تعيين إبراهيم البوعينين نائبًا تنفيذيًا للرئيس في قطاع الأعمال للتصنيع العالمي، كما تم تعيين ياسر مفتي نائبًا تنفيذيًا للرئيس في قطاع الأعمال للمنتجات والعملاء. وكلاهما يرتبط إداريًا بالرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق.