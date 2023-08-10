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أخبار اقتصادية- عالمية

أمريكا تسمح بمعاملات محددة مع البنك المركزي الروسي

أمريكا تسمح بمعاملات محددة مع البنك المركزي الروسي

"الاقتصادية" من الرياض

قالت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم إن الولايات المتحدة ستسمح بالمعاملات الإدارية التي تشمل البنك المركزي الروسي وصندوق الثروة الوطني ووزارة المالية الروسيين حتى الساعة 12:01 صباحا بالتوقيت المحلي في الثامن من نوفمبر.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية وفقا لوكالة رويترز تمديد المعاملات في نسخة حديثة نشرتها على موقعها الإلكتروني من إشعار الترخيص العام المتعلق بروسيا.

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