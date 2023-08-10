"المركزي الأوروبي" في موقف ضعيف .. كيف يتعامل مع ألمانيا رجل أوروبا المريض؟

توقف البنك المركزي الأوروبي مرة أخرى، وهذه المرة لم تأت الأنباء السيئة من اليونان أو إيطاليا أو أي من المشتبه بهم المعتادين في جنوب التكتل الأفقر.

تعرضت ألمانيا ، أكبر عضو في النادي والقوة المفترضة له ، لمزيج سام من التجارة الضعيفة مع الشريك الرئيس الصين، وتراجع في قطاعي التصنيع والبناء الضخمين، وحتى بعض الأسئلة الوجودية حول نموذج أعمال يعتمد على الوقود الرخيص من روسيا.

تكمن المشكلة في ألمانيا في إعاقة النمو في منطقة اليورو ككل وتهدد بدفعها إلى الركود ، بدلا من "الهبوط الناعم" للنمو المعتدل والتضخم الذي كان البنك المركزي الأوروبي قد بدأ فيه ولا تزال الولايات المتحدة تأمل في تحقيقه.

يؤدي هذا إلى تغيير الموقف في البنك المركزي الأوروبي - من استبعاد توقف مؤقت في أشد وأطول سلسلة من زيادات أسعار الفائدة إلى الحديث علنا عن واحدة في أقرب وقت في الشهر المقبل.

ويعتقد السوق أن البنك المركزي قد يضطر حتى إلى التراجع عن بعض هذه الزيادات عاجلا وليس آجلا، تماما كما فعل في وقت آخر دورة تشديد في عام 2011 عندما ترافقت أزمات الديون في اليونان والبرتغال وأيرلندا وإسبانيا وقبرص. من الركود الأوسع ..

قال ريتشارد بورتس، أستاذ الاقتصاد في كلية لندن للأعمال، "هناك بعض أوجه التشابه بين ظروف 2011 والآن". "كانت هناك صدمة كبيرة في المعروض ومن الواضح أن التضخم سيكون قصير الأجل للغاية."

رجل مريض من أوروبا - مرة أخرى

على عكس ذلك الوقت ، فإن ألمانيا وليس جنوب أوروبا هي مركز المشكلة ، ما دفع العديد من المعلقين إلى التخلص من الغبار عن لقب "رجل أوروبا المريض" الذي استخدم آخر مرة للإشارة إلى ذلك البلد في السنوات الأولى من القرن الجديد.

لا يخلو من المفارقة أن التعبير كان يجب أن يصوغه إمبراطور روسيا نيكولاس الأول لوصف الإمبراطورية العثمانية في القرن التاسع عشر. تنبع بعض مصائب ألمانيا الحالية أيضا من روسيا، التي كانت برلين تعتمد عليها في ثلث إمداداتها من الطاقة إلى أن أدى غزو أوكرانيا إلى تعريض تلك الواردات الرخيصة للخطر. البعض الآخر أعمق ويتم تخميره في المنزل، بسبب اعتماده المفرط على الصادرات، ونقص الاستثمار ونقص العمالة.

وقال رالف سولفين الخبير الاقتصادي في كوميرزبانك "إذا لم تتخذ الحكومة إجراء حاسما، فمن المرجح أن تظل ألمانيا في أسفل جدول النمو في منطقة اليورو".

احذر ما تتمناه

لكن يمكن إرجاع بعض مشكلات ألمانيا على الأقل إلى تشديد السياسة النقدية.

قام البنك المركزي بتثبيط النشاط الاقتصادي عن قصد من خلال معدلات أعلى في محاولة لجلب التضخم، الذي كان في وقت ما العام الماضي في خانة العشرات، إلى هدفه البالغ 2 في المائة. وتضر تكاليف الاقتراض المرتفعة بالمصنعين بشدة لأنهم يعتمدون على الاستثمار ولا يوجد بلد في منطقة اليورو لديه قطاع صناعي أكبر من ألمانيا.

وأضاف بورتيز أن "تخفيف السياسة النقدية لأن ألمانيا في موقف صعب سيكون أمرا غير حكيم ، لكن تشديدها سيضيف ضغوطا كبيرة على الضغوط على المستوى الجزئي التي تعصف بالاقتصاد" بحسب رويترز.

يضع هذا البنك المركزي الأوروبي في موقف حيث يتعين عليه التفكير في إنهاء دورة التضييق الخاصة به قبل أن يشهد الانخفاض المستمر في التضخم الأساسي الذي قال إنه يريد رؤيته.

إن إقامة مثل هذا الارتباط الواضح بين التضخم الأساسي والحاجة إلى استمرار رفع أسعار الفائدة قد يكون أمرا محرجا بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي ، الذي يحاول الآن تحويل التركيز من زيادة تكاليف الاقتراض إلى مجرد إبقائها مرتفعة.

وقال كارستن برزيسكي ، الرئيس العالمي للاقتصاد الكلي في شركة آي إن جي للأبحاث: "لقد ارتكبوا خطأ في زيادة التضخم الأساسي بشكل مفرط". "الخطر هو أنهم قد ذهبوا بعيدا بالفعل."

بالنسبة لريكاردو ريس ، الأستاذ في كلية لندن للاقتصاد ، كان البنك المركزي الأوروبي بحاجة إلى البدء في النظر في المسار المتوقع للتضخم "بعد 12 أو 18 شهرا من الآن" - كما كان يفعل تقليديا - بدلا من القراءات الحالية.

وبدأت أولى علامات التغيير في السرد في الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأوروبي قبل أسبوعين وأذهلت الأسواق. بعد أن أعلن في حزيران (يونيو) أن البنك المركزي الأوروبي "لا يفكر حتى في إيقاف" رفع أسعار الفائدة مؤقتا ، غيرت لاغارد مسارها في مؤتمرها الصحافي الأخير ، حيث قالت إنها لا تعتقد أن البنك المركزي لديه المزيد من الأرضية ليغطيها "في هذه المرحلة في وقت".

بعد أيام - وبعد أن أظهرت البيانات أن التضخم باستثناء الطاقة والغذاء والكحول والتبغ كان عالقا عند 5.5 في المائة - اختار البنك المركزي الأوروبي التأكيد على أن معظم المقاييس الأخرى للأسعار الأساسية أظهرت علامات على التراجع.

ثم طرح عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي ، فابيو بانيتا ، حجة "المثابرة" في الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة بدلا من رفعها أكثر. كل هذا مهد الطريق لتوقف محتمل في رفع أسعار الفائدة في سبتمبر، من المحتمل أن يقترن بخيار العودة للمزيد إذا لزم الأمر والتعهد بالحفاظ على ارتفاع تكاليف الاقتراض لفترة من الوقت. لكن الأسواق تشك في سيناريو الارتفاع مقابل أطول ، مع وجوده

تم تسعير تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة للنصف الثاني من العام المقبل.

وقال اقتصاديون "ما زلنا نتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بالتحول بشكل كبير خلال الأشهر القليلة المقبلة ، مع عدم وجود المزيد من الزيادات هذا العام وبدء مارس سلسلة من التخفيضات في أسعار الفائدة".