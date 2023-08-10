الأسهم الأوروبية ترتفع بفضل أسهم شركات التأمين والسلع

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم مع استقبال المستثمرين مجموعة من تقارير أرباح الشركات بينما يترقبون بيانات التضخم الأمريكية التي من المرجح أن تحدد مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي".

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 في المائة بحلول الساعة (07:07) بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى له في أسبوع واحد عند الإغلاق في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية قبل صدور بيانات من المتوقع أن تظهر زيادة طفيفة في مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يوليو تموز. ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري على غرار شهر يونيو.

وصعدت أسهم قطاع السلع الشخصية والمنزلية في أوروبا، الذي يضم أكبر العلامات التجارية الفاخرة، بنسبة 1.1 في المائة بعد أن رفعت الصين القيود التي كانت مفروضة على الرحلات الجماعية لمزيد من البلدان بسبب جائحة كوفيد - 19.

وارتفع سهم شركة أليانز الألمانية للتأمين 2.1 في المائة، كما زاد سهم شركة زوريخ للتأمين 1.6 في المائة بعدما أعلنت الشركتان نتائج أفضل من المتوقع.

ومما حد من المكاسب، هبوط سهم سيمنز 3.5 في المائة بعدما تخلفت المجموعة الهندسية الألمانية عن تقديرات أرباح الربع الثالث.

وهبط سهم شركة نوفو نورديسك الدنمركية للأدوية 1 في المائة تقريبا بعدما أعلنت استمراها في الحد من إمدادها الولايات المتحدة بجرعات من عقارها "ويجوفي" لعلاج السمنة.

