"نوفو": عقار ويجوفي لإنقاص الوزن لا يزال يواجه قيودا في أمريكا

قالت شركة نوفو نورديسك الدنماركية للأدوية، إن عقارها الناجح ويجوفي، لعلاج السمنة وإنقاص الوزن، لايزال يواجه قيودا على التوريد في أمريكا فيما تكافح الشركة لزيادة الطاقة الإنتاجية منه.

وجاء تصريحها بعد زيادة توقعاتها الخاصة بالأرباح والمبيعات لكامل 2023، حيث إن عائدات الطلب على ويجوفي وعلاج آخر لعلاج السكري، يستخدم أيضا في إنقاذ الوزن يعززان زيادة العائدات، بحسب "بلومبيرج".

وتثير المشكلة في الإمدادات تساؤلات بشأن ما إذا كانت الشركة ستظل فوق القمة، الأمر الذي عزز قيمتها السوقية إلى 420 مليار دولار "أكثر من إجمالي الناتج المحلي الدنماركي"، وجعلها الشركة الأوروبية الأكثر قيمة بعد عملاق السلع الفخمة الفرنسي "إل في إم اتش".

وقالت إن من المتوقع نمو المبيعات الآن بما يصل إلى 33 في المائة، مقابل تقدير سابق بلغ 30 في المائة، كما أنها عدلت توجيهات الأرباح التشغيلية بواقع 3 نقاط مئوية.

وقفز الطلب على ويجوفي بما يفوق تقديرات المحللين خلال الربع الماضي، رغم القيود على التوريد وذاع صيت الشركة بفضل جيل جديد من الأدوية التي تساعد على إنقاص الوزن عن طريق سد الشهية.