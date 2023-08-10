نيكاي يغلق على ارتفاع بفضل أرباح الشركات القوية

أغلق مؤشر نيكاي الياباني على ارتفاع اليوم معوضا خسائره المبكرة، إذ تصدت أرباح الشركات القوية لمخاوف المستثمرين قبل صدور بيانات تضخم أسعار المستهلكين الأمريكية.

وارتفع المؤشر نيكاي 0.84 في المائة ليغلق عند 32473.65 نقطة بعدما فتح على انخفاض 0.58 في المائة عقب الخسائر في وول ستريت خلال الليل. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.92 في المائة إلى 2303.51 نقطة.

وقال شويتشي أريساوا المدير العام لقسم أبحاث الاستثمار في أوايكوزمو للأوراق المالية "كانت السوق مدعومة بالأسهم التي أعلنت عن نتائج قوية. وموسم أرباح الشركات في الربع الأول بشكل عام قوي للغاية".

وأغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض أمس قبل يوم من صدور تقرير التضخم لمؤشر أسعار المستهلكين الذي قد يؤثر في قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن سعر الفائدة.

وأضاف أريساوا "ستصدر بيانات التضخم الأمريكية في وقت تشهد فيه عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل في الولايات المتحدة واليابان تقلبا، الأمر الذي جعل المستثمرين قلقين".

وستغلق الأسواق اليابانية غدا الجمعة بسبب عطلة.

وصعد سهم هوندا موتور 5.87 في المائة ليمنح أكبر دفعة للمؤشر توبكس بعد أن أعلنت شركة صناعة السيارات عن قفزة بنسبة 78 في المائة في الأرباح الفصلية.

كما زاد سهم شركة تويوتا موتور المنافسة 1.4 في المائة.

وقفز سهم إنبكس 16.62 في المائة بعد أن رفعت شركة التنقيب عن النفط والغاز توقعاتها لصافي أرباح العام بأكمله 7 في المائة وأعلنت عن إجراءات لتعزيز قيمة الشركة وعوائد المساهمين.

وارتفع مؤشر قطاع التعدين 14.93 في المائة ليصبح الأفضل أداء من بين 33 مؤشرا فرعيا للصناعة في بورصة طوكيو للأوراق المالية.

لكن سهم مجموعة سوني خسر 3.23 في المائة بعد أن أعلنت مجموعة الترفيه انخفاض 31 في المائة في الأرباح التشغيلية للربع من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران بسبب ضعف الأداء في قسم الأفلام والقسم المالي.

وهوى سهم أوليمبوس 12.02 في المائة بعد أن سجلت الشركة المصنعة للمعدات الطبية انخفاضا 50 في المائة تقريبا في أرباحها التشغيلية للربع الأول.