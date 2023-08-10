الإنتاج الصناعي في السعودية يتراجع 1.6 % خلال يونيو

انخفض مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في السعودية بنسبة 1.6 في المائة خلال يونيو 2023 مقارنة بيونيو 2022، وعلى الرغم من استمرار نشاط

الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز في الارتفاع، إلا أن تأثير الانخفاض الذي شهده نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ساهم بشكل مباشر في انخفاض المؤشر العام بسبب وزنه المرتفع في المؤشر.

وبحسب الهيئة العامة لإحصاء، فإن مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، واصل التباطؤ في معدلات نموه التي بلغت ذروة ارتفاعها في بداية 2022، مدعومة بمعدلات نمو أنشطة التعدين، واستغلال المحاجر، وأنشطة الصناعة التحويلية في ذلك العام.

وأضافت "بنظرة أكثر قربا على اتجاه حركة معدل النمو السنوي في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي خلال النصف الأول من 2023، نلاحظ استمرار التباطؤ التدريجي في أدائه متأثرا بشكل مباشر بنشاط التعدين واستغلال المحاجر".