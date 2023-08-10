1.47 مليون موظفة سعودية في القطاعين العام والخاص .. ارتفع 17 %

ارتفع إجمالي عدد الموظفات السعوديات في القطاعين العام والخاص 17.16 في المائة، إلى نحو 1.47 مليون موظفة بنهاية الربع الرابع من العام الماضي، وهو الأعلى مقارنة بنهاية الربع المماثل من 2021، عندما بلغ عددهن 1.25 مليون مشتغلة.

وأوضح تقرير رسمي حول المؤشرات المتعلقة بالمرأة السعودية من عمر 15 عاما فأكثر، أن الموظفات في القطاع الخاص بلغ عددهن 861.2 ألف موظفة وهو أعلى من المشتغلات في القطاع الحكومي البالغ عددهن 609.3 ألف موظفة.

وبحسب بيانات التقرير الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء أمس، بلغ إجمالي المشتركات على رأس العمل الخاضعات لأنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية حسب المجموعات الرئيسة للأنشطة الاقتصادية 970.3 ألف موظفة.

وسجل أعلى عدد للموظفات في نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية 192.9 ألف موظفة، ويليه نشاط التشييد بـ139.6 ألف موظفة، وأنشطة الصحة البشرية والخدمات الاجتماعية بنحو 111 ألف موظفة سعودية.

وشهد قطاع السياحة إقبالا من النساء السعوديات في مجالات مختلفة، إذ بلغ إجمالي السعوديات الموظفات في المنشآت السياحية لعام 2020 بمختلف الأنشطة الاقتصادية 66.8 ألف موظفة، فيما بلغ أعلى عدد للموظفات داخل القطاع في نشاط تقديم الطعام والشراب 41.2 ألف موظفة، وكان أقل عدد للمشتغلات في نشاط نقل الركاب بالسكك الحديدية، حيث بلغ 83 موظفة.

وأوضح التقرير أن معدل البطالة بين النساء السعوديات شهد انخفاضا ملحوظا في الربع الرابع من العام الماضي ليصل إلى 15.4 في المائة مقارنه بالأعوام الثلاثة السابقة.

وذكر أنه تزامنا مع انخفاض معدل بطالة النساء والتوسع في مشاركتهن الاقتصادية وزيادة ونمو توظيفهن في مختلف المجالات ارتفع معدل الموظفات من النساء إلى السكان ليصل إلى 30.4 في المائة عما كان عليه في الربع الرابع من 2021، حيث كان المعدل 27.6 في المائة، فيما بلغ معدل مشاركة النساء في سوق العمل 36 في المائة مرتفعا عما كان عليه في الربع الرابع من 2021، حيث كان 35.6 في المائة.

وأشار إلى أنه تماشيا مع رؤية المملكة 2030 وسعيا لزيادة فرص دخل المواطنات وتطويرا لمهارتهن وخبراتهن في عديد من مجالات الأعمال وإتاحة فرص وظيفية لهن أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برنامجا لإصدار وثائق العمل الحر، حيث وصل عدد الوثائق الصادرة للنساء في 2021، نحو 961189 وثيقة وهو أعلى عدد وثائق مقارنة بالوثائق التي صدرت لـ2020 التي بلغت 105518 وثيقة، بينما في 2019 بلغ عدد وثائق العمل الحر 7997 وثيقة وهو الأقل.

وأوضح أنه مع التقدم والتطور في استخدام التقنية أصبح التداول أو الاستثمار في الأسهم أكثر سهولة من السابق، وكذلك تيسرت متابعة مؤشرات السوق الرئيسة من خلال منصات التداول المتاحة وأبرزها موقع تداول، وشهد سوق الأسهم إقبالا كبيرا من النساء في الآونة الأخيرة، فارتفع عدد المستثمرات عام 2021 ليبلغ عددهن 1516995 سعودية، مقارنة بـ1389412 سعودية في 2020، و1352546 سعودية في 2019. وبحسب التقرير فإن أهم مؤشرات تقنية المعلومات والاتصالات للنساء السعوديات (15 عاما فأكثر) على مستوى المملكة في 2021، تشير إلى أن نسبة استخدام النساء السعوديات للهاتف المتنقل بلغت 96.79 في المائة، وذلك أعلى من استخدام الحاسوب الذي بلغت نسبة استخدامه 46.60 في المائة، فيما بلغت نسبة امتلاك النساء السعوديات للهاتف المتنقل 96.23 في المائة، أما استخدام النساء السعوديات للإنترنت فبلغت نسبته 90.39 في المائة، وقال إن وزارة التعليم قدمت عددا من المبادرات النوعية لدعم ريادة المرأة في مجال البحث والابتكار والتطوير، ما أسهم في ارتفاع نسبة النشر العلمي المصنف بنسبة 91 في المائة خلال الأعوام من 2019 حتى 2021، كما ارتفعت نسبة استشهاد الأوراق العلمية للباحثات إلى 52 في المائة خاصة في العلوم الصحية والطبية، والعلوم الهندسية، والتقنية وعلوم الحاسب.

أما فيما يخص مـؤشـرات التعـليـم للمـرأة السعودية أوضح التقرير أن نســبة المعلمــات فــي وزارة التعليــم مــن الإنــاث بلغت 51.8 في المائة مــن إجمالــي عــدد المعلميــن.

وفــي التعليــم العالي بلغت نسبة النساء في الدراسات العليا إلى إجمالي عدد الطلاب والطالبات 49.99 في المائة، في حين بلــغ إجمالــي عــدد الخريجــات 146972 خريجة فــي مختلــف المجــالات لـ2021 فــي التعليــم العالــي.

وكان أعلــى عــدد للخريجـات فـي مجـال الأعمـال والإدارة والقانـون حيـث بـلغ 48022 خريجـة، يليـه مجـال الفنـون والعلـوم الإنسـانية حيث بلغ 557.3 خريجة. وحسب المؤشرات فان عدد الخريجات في تخصص الخدمات بلغ عددهن 2124 خريجة، الهندسة والتصنيع والبناء 2557 خريجة، تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات 9426 خريجة، العلوم الطبيعية والرياضيات والإحصاء 14229 خريجة، في تخصص العلوم الاجتماعية والصحافة والإعلام بلغ عددهن 8489 خريجة، ومجال التعليم 16152 خريجة.