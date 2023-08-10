الأسهم السعودية تعود للارتفاع بعد موجة خسائر .. سيولة شرائية تسيطر على التداولات

أنهت الأسهم السعودية أطول سلسلة تراجع يومية منذ سبع سنوات لتغلق عند 11286 نقطة رابحة 41 نقطة بنحو 0.37 في المائة، بينما زاد مؤشر إم تي 30 الذي يقيس أداء الأسهم القيادية ست نقاط، ما يعادل 0.43 في المائة إلى 1466 نقطة. ويأتي الارتفاع عقب موجة تراجع طويلة أوصلت الأسعار لمستويات جاذبة للسيولة الشرائية التي بدأت تزداد قوتها في الجلسات الأخيرة حتى استطاعت أن تسيطر على مجريات التداول في جلسة أمس. وأشير في التحليل السابق إلى فرص السوق للتماسك واستطاعت تحقيق ذلك، واستمرار حفاظ السوق على مستوياته فوق 11200 نقطة يعزز من شهية المخاطرة، ما يحسن الزخم الإيجابي ويدفع بالسوق للأعلى.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 11263 نقطة، وسجل أدنى نقطة عند 11194 نقطة فاقدا 0.45 في المائة، وكانت الأعلى عند 11310 نقاط رابحا 0.59 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق عند 11286 نقطة كاسبا 41 نقطة بنحو 0.37 في المائة.

وتراجعت السيولة 11 في المائة بواقع 724 مليونا، لتصل إلى 5.6 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 12 في المائة بنحو 26 مليونا إلى 246 مليون سهم متداول. أما الصفقات فتراجعت 4 في المائة لتصل إلى 387 ألف صفقة.

أداء القطاعات

تراجعت ثمانية قطاعات مقابل ارتفاع البقية، تصدر المتراجعة "إنتاج الأغذية" بواقع 3.3 في المائة، يليه "التطبيقات وخدمات التقنية" بـ1.87 في المائة، وحل ثالثا "الرعاية الصحية" 1.41 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "النقل" بنحو 1.52 في المائة، ثم "المواد الأساسية" بمقدار 1.30 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة السلع الكمالية" 1.19 في المائة.

وكان الأعلى تداولا قطاع المواد الأساسية بنحو 19 في المائة بقيمة مليار ريال، يليه "البنوك" 18 في المائة ما يمثل مليار ريال، وحل ثالثا "الطاقة" 10 في المائة بنحو 580 مليون ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "اتحاد الخليج الأهلية" بنحو 9.95 في المائة ليبلغ 13.48 ريال، يليه "نادك" بـ7.28 في المائة ليصل إلى 48.60 ريال، وحل ثالثا سهم "أنابيب" 7.15 في المائة حيث أغلق عند 65.90 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "صافولا" بواقع 7.45 في المائة ليغلق عند 36.65 ريال، يليه "مجموعة فتيحي" بـ4.85 في المائة إلى 3.53 ريال، وحل ثالثا سهم "المواساة" بمقدار 4.55 في المائة ليقفل عند 105 ريالات.

وكان الأعلى تداولا سهم "أرامكو السعودية" بقيمة 489 مليون ريال، يليه مصرف الراجحي بنحو 278 مليون ريال، وحل ثالثا "سابك" بـ251 مليون ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية