رغم تراجع أسعار الجملة .. تحذيرات من عودة الغاز إلى الارتفاع في أوروبا

قالت شركة الطاقة الألمانية العملاقة "إيون"، إن سوق الطاقة الأوروبية لا تزال تعاني ارتفاع الأسعار إلى حد ما، داعية المستهلكين والشركات إلى مواصلة ترشيد استهلاك الغاز الطبيعي والكهرباء.

وأضافت الشركة في عرض نتائجها للنصف الأول من العام الجاري، "ما زالت هناك مصادر كبيرة للغاية لعدم اليقين على جانبي العرض والطلب، مع وجود المخاطر المتعلقة بالتطورات المستقبلية لأسعار الجملة" في سوق الطاقة.

وأشارت وكالة "بلومبيرج" إلى تراجع أسعار الجملة الأوروبية بشدة مقارنة بمستوياتها المرتفعة القياسية التي سجلتها في العام الماضي، في حين امتلأت مستودعات تخزين الغاز الطبيعي في أوروبا حاليا وقبل بدء موسم الشتاء الذي يشهد ذروة الطلب على الغاز الطبيعي في أوروبا.

ورغم ذلك مازالت الشركة الألمانية تحذر من أنه إذا حدث أي نقص غير مخطط في الإمدادات بالتزامن مع موجة طقس بارد خلال الشتاء، يمكن أن ترتفع الأسعار بشدة. في الوقت نفسه كثفت "إيون" استثماراتها في مجال التحول في مجال الطاقة لكي تؤهل نفسها للتعامل مع زيادة الطلب على مصادر الطاقة المتجددة في أوروبا.

وأنفقت الشركة نحو 2.4 مليار يورو على البنية التحتية خلال النصف الأول من العام الحالي بزيادة نسبتها 36 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

كما أكدت الشركة اعتزامها استثمار نحو 5.8 مليار يورو خلال العام الجاري.