الذهب يكافح لجذب المشترين وسط ترقب بيانات التضخم الأمريكي

انخفضت أسعار الذهب اليوم في ظل ترقب المستثمرين صدور بيانات رئيسة عن التضخم الأمريكي من شأنها توفير إرشاد حول موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية.

وبحلول الساعة 1757 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1915.98 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوياته منذ العاشر من يوليو. كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 في المائة إلى 1950.60 دولار للأوقية عند التسوية.

وبحسب "رويترز" من المتوقع أن تظهر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين، المزمع صدورها غدا، تسارع التضخم بشكل طفيف في يوليو إلى معدل سنوي 3.3 في المائة.

ويتوقع أغلب المتعاملين عدم حدوث تغير من جانب البنك المركزي الأمريكي في اجتماعه بشأن السياسة النقدية في سبتمبر. وأظهرت أداة (فيد ووتش) التابعة لمجموعة (سي.إم.إي) أن ثمة فرصة نسبتها 13.5 في المائة فقط لرفع الفائدة ربع نقطة مئوية.

وقال بادن مور رئيس إدارة السلع في بنك أستراليا الوطني "من أجل انتعاش مستدام (في الذهب)، نعتقد أن السوق بحاجة إلى مزيد من اليقين بشأن خفض أسعار الفائدة الأمريكية في 2024".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 22.67 دولار للأوقية. وهبط البلاتين 1.1 في المائة إلى 890.34 دولار للأوقية، بينما زاد البلاديوم 1.2 في المائة إلى 1234.47 دولار للأوقية.