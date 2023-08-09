النفط يرتفع لأعلى مستوى منذ يناير .. الأسعار تتجاوز 87 دولارا للبرميل

لامست أسعار النفط اليوم ذرى جديدة، إذ سجل خام برنت أعلى سعر له منذ أبريل في حين بدد تراجع المعروض نتيجة تخفيضات الإنتاج من جانب السعودية وروسيا تأثير المخاوف من تباطؤ الطلب من الصين، بحسب "رويترز".

وقال كارالامبوس بيسوروس كبير محللي الاستثمار لدى إكس.إم. للسمسرة "التعافي الأحدث مدفوع بشكل أساسي بتعهد كبار المنتجين، مثل السعودية وروسيا، بالإبقاء على الإمدادات منخفضة لمدة شهر آخر".

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت دولارا بما يعادل 1.2 في المائة إلى 87.17 دولار للبرميل بحلول الساعة 1110 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى سعر منذ 13 أبريل.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80 سنتا أو 1 في المائة إلى 83.72 دولار للبرميل. ولامس الخام الأمريكي القياسي في وقت سابق اليوم مستوى 84.11 دولار، وهو أعلى سعر منذ نوفمبر 2022.

وحقق النفط الخام مكاسب للأسبوع السادس على التوالي الأسبوع الماضي، مدعوما بتراجع إمدادات أوبك+ وآمال بأن يعزز التحفيز تعافي الطلب على النفط في الصين.

وجاءت بعض الضغوط النزولية من بيانات معهد البترول الأمريكي أمس، والتي أظهرت وفقا لمصادر السوق ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 4.1 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وتعرض النفط أيضا أمس لضغوط من بيانات صينية أظهرت انخفاض واردات النفط الخام في يوليو 18.8 في المائة عن الشهر السابق إلى أدنى معدل يومي لها منذ يناير على الرغم من ارتفاعها 17 في المائة عنها قبل عام.