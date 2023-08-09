الصحة العالمية : 40% من شعب السودان يعاني الجوع

أصدرت منظمة الصحة العالمية توصيات للدول حول استراتيجية وكيفية إدارة "كوفيد - 19" منذ اليوم الـ9 من أغسطس 2023 حتى 30 أبريل 2025، وهي الفترة الانتقالية للتحول من مرحلة الاستجابة للطوارئ إلى الإدارة الشاملة المستدامة ضمن نطاق أوسع لبرامج الوقاية من الأمراض ومكافحتها .

وقال مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم في مؤتمر صحافي في جنيف إن هذه المرحلة سيتم التركيز فيها على مراقبة التسلسل الجيني للفيروس والكشف السريع عن أي متحورات جديدة ومكافحتها والسيطرة عليها، ومراقبة انخفاض المناعة بين السكان، خاصة بين الفئات الأكثر عرضة للخطر، والاستمرار في توفير أدوات التشخيص واللقاحات، وتلقيح الفئات الأكثر ضعفا بالجرعات المعززة، ودمج لقاحات "كوفيد - 19" وإدارة المرض سريريا ضمن خدمات الرعاية الصحية الأولية، وكذلك حماية العاملين الصحيين وتوفير إمدادات الوقاية .

وأعرب أدهانوم عن القلق إزاء تدهور الأوضاع الصحية في السودان مع دخول النزاع الشهر الرابع، مشيرا إلى أن 40 في المائة من شعب السودان يعاني حاليا الجوع، وأن العنف يعوق وصول الإمدادات الطبية، ويمثل انقطاع الكهرباء والماء تحديًا إضافيا لتقديم خدمات الرعاية الصحية التي تشتد الحاجة إليها .