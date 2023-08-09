منظمة الصحة: نتعقب انتشار سلالة جديدة من كوفيد في بريطانيا وأمريكا

قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية اليوم إن المنظمة تتعقب حاليا عدة سلالات من فيروس كورونا، منها السلالة (إي.جي.5) التي تنتشر في الولايات المتحدة وبريطانيا.

وبحسب "رويترز" أضاف تيدروس "لا تزال هناك مخاطر من ظهور سلالة أخطر يمكن أن تتسبب في زيادة مفاجئة في عدد الإصابات والوفيات"، مشيرا إلى أن المنظمة ستنشر في وقت لاحق اليوم تقريرا يقيّم مخاطر السلالة الجديدة.

كانت المنظمة أصدرت اليوم مجموعة من التوصيات الدائمة المتعلقة بكوفيد-19 والتي حثت فيها الدول على مواصلة تسجيل البيانات بشأن المرض، وخصوصا عدد الوفيات الناجمة عنه‭‭ ‬‬ومدى انتشاره، كما أوصت بمواصلة تقديم التطعيم.