الأسهم الأمريكية تبدأ تعاملاتها على صعود طفيف مع ترقب بيانات التضخم

بدأت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت تعاملاتها اليوم على صعود طفيف بعد جلسة شهدت عزوفا عن المخاطرة جراء خفض وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية تصنيف بعض البنوك، فيما يتجه التركيز الآن إلى تقرير التضخم الذي يصدر هذا الأسبوع.

ووفقا لوكالة رويترز ارتفع مؤشر ​داو جونز 9.79 نقطة أو 0.03 في المائة إلى 35324.28 نقطة.

كما تقدم مؤشر ستاندرد آند بورز بواقع 2.19 نقطة أو 0.05في المائة إلى 4501.57 نقطة، في حين صعد مؤشر ناسداك 13.28 نقطة أو 0.10 في المائة إلى 13897.61 نقطة.