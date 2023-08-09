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19 مليون ريال أرباح "أسمنت الجنوب" خلال الربع الثاني .. انخفضت 69 %

19 مليون ريال أرباح "أسمنت الجنوب" خلال الربع الثاني .. انخفضت 69 %

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت شركة "أسمنت المنطقة الجنوبية" النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023 "ستة أشهر".

 

بند

الربع الحالي

الربع المماثل من العام السابق

التغير%

الربع السابق

التغير %

المبيعات/الإيرادات

226

234

-3.42

300

-24.67

إجمالي الربح (الخسارة)

37

56

-33.93

71

-47.89

الربح (الخسارة) التشغيلي

23

43

-46.51

53

-56.6

صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة

19

61

-68.85

49

-61.22

إجمالي الدخل الشامل

19

61

-68.85

49

-61.22

جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي


 

بند

الفترة الحالية

الفترة المماثلة من العام السابق

التغير%

المبيعات/الإيرادات

526

564

-6.74

إجمالي الربح (الخسارة)

107

162

-33.95

الربح (الخسارة) التشغيلي

77

134

-42.54

صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة

68

150

-54.67

إجمالي الدخل الشامل

68

150

-54.67

إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية)

3,204

3,150

1.71

ربحية (خسارة) السهم

0.49

1.07

جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي


 

بند

توضيح

يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى

يعود الانخفاض في صافي الربح للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى:

 

انخفاض إيرادات المبيعات بسبب انخفاض الطلب وانخفاض سعر البيع.

يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى

يعود الانخفاض في صافي الربح للربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى:

 

انخفاض إيرادات المبيعات بسبب انخفاض الطلب وانخفاض سعر البيع.

يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى

يعود الانخفاض في صافي الربح للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى:

 

انخفاض إيرادات المبيعات بسبب انخفاض الطلب المحلي وانخفاض سعر البيع مع ارتفاع تكلفة الإيرادات.

طبيعة رأي مراجع الحسابات

الرأي غير المعدل

إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة

لا ينطبق

معلومات إضافية

1- بلغ إجمالي إيرادات المبيعات خلال الربع الحالي 226 مليون ريال مقابل 234 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.

 

2- بلغ إجمالي حقوق المساهمين "لا يوجد حقوق أقلية" كما في 30 يونيو 2023 مبلغ 3,204 مليون ريال مقابل 3,150 مليون ريال كما في 30 يونيو 2022.

3- بلغ إجمالي الدخل الشامل للربع الحالي مبلغ 19 مليون مقابل 61 مليون للربع المماثل من العام السابق.

4- يتم احتساب ربحية السهم الأساسية بناء على الربح القابل للتوزيع للمساهمين للأسهم العادية وباستخدام المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة بتاريخ القوائم المالية.
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