19 مليون ريال أرباح "أسمنت الجنوب" خلال الربع الثاني .. انخفضت 69 %

1- بلغ إجمالي إيرادات المبيعات خلال الربع الحالي 226 مليون ريال مقابل 234 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.

2- بلغ إجمالي حقوق المساهمين "لا يوجد حقوق أقلية" كما في 30 يونيو 2023 مبلغ 3,204 مليون ريال مقابل 3,150 مليون ريال كما في 30 يونيو 2022.

3- بلغ إجمالي الدخل الشامل للربع الحالي مبلغ 19 مليون مقابل 61 مليون للربع المماثل من العام السابق.

4- يتم احتساب ربحية السهم الأساسية بناء على الربح القابل للتوزيع للمساهمين للأسهم العادية وباستخدام المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة بتاريخ القوائم المالية.