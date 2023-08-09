19 مليون ريال أرباح "أسمنت الجنوب" خلال الربع الثاني .. انخفضت 69 %

أعلنت شركة "أسمنت المنطقة الجنوبية" النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023 "ستة أشهر".
|
بند
|
الربع الحالي
|
الربع المماثل من العام السابق
|
التغير%
|
الربع السابق
|
التغير %
|
المبيعات/الإيرادات
|
226
|
234
|
-3.42
|
300
|
-24.67
|
إجمالي الربح (الخسارة)
|
37
|
56
|
-33.93
|
71
|
-47.89
|
الربح (الخسارة) التشغيلي
|
23
|
43
|
-46.51
|
53
|
-56.6
|
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة
|
19
|
61
|
-68.85
|
49
|
-61.22
|
إجمالي الدخل الشامل
|
19
|
61
|
-68.85
|
49
|
-61.22
|
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي
|
بند
|
الفترة الحالية
|
الفترة المماثلة من العام السابق
|
التغير%
|
المبيعات/الإيرادات
|
526
|
564
|
-6.74
|
إجمالي الربح (الخسارة)
|
107
|
162
|
-33.95
|
الربح (الخسارة) التشغيلي
|
77
|
134
|
-42.54
|
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة
|
68
|
150
|
-54.67
|
إجمالي الدخل الشامل
|
68
|
150
|
-54.67
|
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية)
|
3,204
|
3,150
|
1.71
|
ربحية (خسارة) السهم
|
0.49
|
1.07
|
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي
|
بند
|
توضيح
|
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى
|
يعود الانخفاض في صافي الربح للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى:
انخفاض إيرادات المبيعات بسبب انخفاض الطلب وانخفاض سعر البيع.
|
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى
|
يعود الانخفاض في صافي الربح للربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى:
انخفاض إيرادات المبيعات بسبب انخفاض الطلب وانخفاض سعر البيع.
|
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى
|
يعود الانخفاض في صافي الربح للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى:
انخفاض إيرادات المبيعات بسبب انخفاض الطلب المحلي وانخفاض سعر البيع مع ارتفاع تكلفة الإيرادات.
|
طبيعة رأي مراجع الحسابات
|
الرأي غير المعدل
|
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة
|
لا ينطبق
|
معلومات إضافية
|
1- بلغ إجمالي إيرادات المبيعات خلال الربع الحالي 226 مليون ريال مقابل 234 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.
2- بلغ إجمالي حقوق المساهمين "لا يوجد حقوق أقلية" كما في 30 يونيو 2023 مبلغ 3,204 مليون ريال مقابل 3,150 مليون ريال كما في 30 يونيو 2022.
3- بلغ إجمالي الدخل الشامل للربع الحالي مبلغ 19 مليون مقابل 61 مليون للربع المماثل من العام السابق.
4- يتم احتساب ربحية السهم الأساسية بناء على الربح القابل للتوزيع للمساهمين للأسهم العادية وباستخدام المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة بتاريخ القوائم المالية.
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