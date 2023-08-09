أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف حيال تباطؤ طلب الصين

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، إذ بدد تراجع المعروض نتيجة تخفيضات الإنتاج من جانب السعودية وروسيا تأثير المخاوف بشأن تباطؤ الطلب من الصين أكبر مستورد للخام في العالم، وتقرير أظهر زيادة مخزونات الخام الأمريكية.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا بما يعادل 0.3 في المائة إلى 86.39 دولار للبرميل بحلول الساعة (08:00) بتوقيت جرينتش، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتا أو 0.2 في المائة إلى 83.11 دولار للبرميل كان العقدان قد زادا بما يقرب من دولار في الجلسة السابقة.

وحقق النفط الخام مكاسب للأسبوع السادس على التوالي الأسبوع الماضي وبلغ أعلى مستوياته منذ منتصف أبريل يوم الإثنين، مدعوما بتراجع إمدادات أوبك+ وآمال بأن يعزز التحفيز تعافي الطلب على النفط في الصين.

وجاءت بعض الضغوط النزولية من بيانات معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء، والتي أظهرت وفقا لمصادر السوق ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 4.1 مليون برميل الأسبوع الماضي، على الرغم من انخفاض مخزونات البنزين ونواتج التقطير.