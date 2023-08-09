"معادن" تحصل على أول تصنيف ائتماني مع نظره مستقبلية مستقرة من موديز وفيتش

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية "معادن"، حصولها على أول تصنيفات ائتمانية من وكالة التصنيف الائتماني "موديز" بدرجة "Baa1"، ووكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني بدرجة "BBB+"، مع نظرة مستقبلية "مستقرة".

وأوضحت أن هذه الدرجة الاستثمارية الممنوحة لمعادن تعكس نموذج أعمالها المتنوع كونها رائدة عالميا في إنتاج السلع المتعددة على رأسها انتاج الفوسفات، وامتلاكها لأكبر سلسلة قيمة متكاملة للألمنيوم في الشرق الأوسط، إضافة إلى قوة قطاعها التجاري القابل للتوسع في معادن الأساس والمعادن الجديدة.

وأشارت إلى أن هذه التصنيفات تؤكد استدامة قاعدة أعمال معادن وريادتها في تقنين التكلفة، وحيازتها لملف مالي قوي، حيث تأتي هذه الإجراءات أيضا في أعقاب التصنيف الائتماني مؤخراً للمملكة، بما يتماشى مع الزخم الإيجابي الناتج عن التحولات الجوهرية التي تقودها رؤية المملكة 2030.

وقال روبرت ويلت الرئيس التنفيذي لـ "معادن" : تأتي هذه التصنيفات الاستثمارية في الوقت الذي ننفذ برنامج تحول كبير لتعزيز أعمالنا وتحقيق أهداف نمو بعيدة المدى، كما يأتي ذلك شاهدا على متانة الوضع المالي لمعادن مما يعزز ثقة المستثمرين وإمكاناتنا للوصول إلى مصادر تمويل تنافسية عالميا، والأهم من ذلك، أن هذه التصنيفات تؤكد التزامنا الراسخ بتنفيذ رؤية 2030 المتمثلة بجعل التعدين الركيزة الثالثة للاقتصاد، وفي تحفيز تنوع السعودية الاقتصادي".