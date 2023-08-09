أسهم أوروبا ترتفع 1 % بعد تخفيف إيطاليا موقفها بشأن ضريبة البنوك

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء مع تعافي أسهم البنوك الإيطالية من الخسائر الفادحة التي تكبدتها الجلسة الماضية بعدما خففت الحكومة موقفها إزاء ضريبة جديدة على البنوك.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 1 في المائة بحلول الساعة (07:00) بتوقيت جرينتش ليلامس أعلى مستوياته في أسبوع، وزاد مؤشر بنوك اليورو 1.4 في المائة إثر هبوطه 3.5 في المائة الجلسة الماضية، بعدما وضعت إيطاليا سقفا للضريبة الجديدة نسبته 0.1 في المائة من إجمالي الأصول المصرفية.

وكان إعلان الضريبة المفاجئة بنسبة 40 في المائة على الأرباح غير المتوقعة للبنوك، قد أثار موجة بيع واسعة، وارتفعت أسهم بنوك إيطالية مثل إنتيسا سان باولو وبانكو بي.بي.إم ويوني كريديت بما بين 1.7 و 2.5 في المائة.

ولم يكترث المستثمرون فيما يبدو ببيانات أظهرت دخول القطاع الاستهلاكي في الصين مرحلة انكماش في الأسعار مع استمرار تراجع أسعار المنتجين في يوليو في الوقت الذي يواجه فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم صعوبة في إنعاش الطلب.

وارتفع سهم نوفو نورديسك 0.5 في المائة مواصلا مكاسبه من جلسة أمس حينما قفز لمستوى قياسي بعدما قالت شركة الأدوية الدنمركية إن عقارها لعلاج السمنة يقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.