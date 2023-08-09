تراجع أرباح سوني الربعية 31 % بسبب أداء صناعة الأفلام الضعيف

قالت شركة سوني اليابانية اليوم إن أرباح الربع الأول تراجعت بسبب الأداء الضعيف لأنشطتها المالية ووحدتها الخاصة بصناعة الأفلام، وانخفضت الأرباح التشغيلية في الفترة من أبريل إلى يونيو 31 في المائة إلى 253 مليار ين (1.8 مليار دولار) بما يتماشى مع التقديرات.

وهبطت الأرباح في وحدة الأفلام بمقدار الثلثين بسبب انخفاض مبيعات المحتوى التلفزيوني، إضافة لارتفاع تكاليف التسويق بعد أن طرحت الشركة المزيد من الأفلام في دور العرض.

وحولت الشركة، التي كانت يوما ما عملاقا في مجال الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، تركيزها أكثر على الترفيه وصناعة الأفلام والموسيقى والألعاب، وهي رائدة أيضا في تصنيع أجهزة الاستشعار الخاصة بالصور.

وقالت سوني في مايو إنها تدرس فصل جزء من وحدتها المالية، التي تشمل التأمين على الحياة والخدمات المصرفية، في الوقت الذي تتطلع فيه إلى الاستثمار في أعمال ترفيه خاصة بها.

وأضافت أنها تتوقع بيع 25 مليون جهاز للعبة بلاي ستيشن 5 في العام المالي الجاري، فيما سيكون رقما قياسيا بعد تخفيف أزمات سلسلة التوريد، وتجاوزت المبيعات التراكمية للجهاز 40 مليونا.

وذكرت شركة نينتندو الأسبوع الماضي أنها باعت 18.5 مليون جهاز للعبة "ذا ليجند أوف زيلدا: تيرز أوف ذا كينجدم" منذ إصدارها في مايو، ما ساعد على زيادة مبيعات جهاز لعبة سويتش القديمة.