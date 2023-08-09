بيع وتصفية 144 عقارا عبر 17 مزادا علنيا

يقيم مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»، 17 مزادا علنيا، وذلك حتى 15 أغسطس 2023، تتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية، لبيع وتصفية 144 عقارا متنوعا ما بين سكني، وتجاري، وزراعي وصناعي، وتقع في ثماني مناطق ومدن مختلفة في المملكة.

وتبدأ المزادات بثمانية عقارات في منطقة مكة المكرمة تشمل جدة والطائف، وتبدأ بمزاد درة جدة الحضوري، وثلاثة عقارات في منطقة المدينة المنورة في مزاد نسمات طيبة الإلكتروني، و29 عقارا في منطقة الرياض تبدأ بمزاد فلل شرق الرياض، وقطوف نجد والبدر ومزاد فيلا حطين والمصيف الإلكتروني، ومزاد فرائد الحضوري، و25 عقارا في منطقة الشرقية في مزاد فلوريا الحضوري وإشراق الإلكتروني، و37 عقارا في منطقة القصيم في مزاد جوهرة القصيم ومشارق وسما بريدة الإلكتروني، و23 عقارا في منطقة عسير بمزاد آفاق عسير الإلكتروني، و13 عقارا في منطقة تبوك بمزاد جواهر تبوك الحضوري، وأخيرا ستة عقارات في كل من: الباحة والقنفذة وبلجرشي في مزاد الهمم الإلكتروني، مبينة أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات عبر الدخول للموقع الإلكتروني لـ«إنفاذ».